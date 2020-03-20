Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de koronavirüs nedeniyle online alışverişler de büyük artışlar yaşanırken, kargo şirketleri de üst düzey önlemler aldı. Türkiye’nin en büyük kargo şirketlerinden Yurtiçi Kargo da hastalığın yayılmaması adına aldığı önlemleri açıkladı. Şirketin Genel Müdürü Fatih Önyol, gönderileri sahadan toplayan tüm araçların düzenli olarak ilaçlandığına özellikle vurgu yaptı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs(Covid-19) salgını sebebi ile evlerine kapanan insanlar ihtiyaçlarını karşılamak için e-ticarete yöneldi. Özellikle son dönemde online alışverişlerde yüzde 70’e varan artışlar yaşanırken, tüketicilerin daha çok hijyene yönelik malzemeler, kuru gıda, temizlik malzemeleri, kişisel bakım ürünlerine yönelik alışverişleri arttı. Online satışlarındaki artış gözleri kargo şirketlerine çevirdi. Zorunlu olmadıkça insanların evden çıkmamasının tavsiye edildiği günlerde kargo sektörüne olan ihtiyaç da giderek artarken, kargo yoğunluğunun en güvenli şekilde karşılanabilmesi için Yurtiçi Kargo da aktarım merkezlerinde ve şubelerde ‘korona’ tedbirlerini artırdı.Şirket alınan önlemleri açıkladı. Yurtiçi Kargo, Türkiye genelindeki tüm birimlerinde koronavirüs salgınına karşı detaylı dezenfekte ve ilaçlama başlattığını duyurdu.