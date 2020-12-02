Önlem var,destek yok

Covid-19 virüsünün yarattığı salgın kontrolden çıkıp hastahanelerde, yoğun bakımlarda yer kalmamaya başlayınca iktidar bir dizi yeni önlem açıkladı.

Ben bu önlemlere yetmez ama evet diyorum, bir çoğu doğru önlemler lakin epeyce bir eksik var, mesela restoran, okullar, spor ve konser salonları kapatılırken ibadethaneler niye kapatılmıyor? Üstelik ibadethanelerin ekonomik yaşama herhangi bir katkısı da bulunmuyor, ibadethaneler kapatılırsa imamların, hahamların yahut da papazların işsiz ve gelirsiz kalma riski de yok, çünkü hepsi ya devlet memuru, yahut da kurumları onlara bir ödeme yapıyor öyle ya da böyle maaşlarını almaya devam edecekler zaten. Önlem alırken bilimi değil de ideolojik öncelikleri gözetmek salgınla mücadeleyi zayıflatmaz mı? Konserde, sporda yahut da yemek yerken bulaşan bu virüs ibadet ederken bulaşmıyor mu diye insan merak ediyor gerçekten de.

Diğer yandan ben bir ekonomistim ve doğal olarak da asıl ilgilendiğim konu; bu salgının ekonomik yaşama verdiği hasarı tespit etmek ve bu hasarın en aza indirilmesi için gerekli olan yol ve yöntemler üzerinde düşünmek.

Nerede ise bir yıldır dünyayı kasıp kavuran bu salgın ekonomik yaşama hem arz yönlü ve hem de talep yönlü ciddi hasar vermiş bulunuyor.

Arz yönlü hasar pandemi koşulları ve pandemiyi durdurabilmek için alınan önlemler arz yönlü bir şoka sebep oldu, fabrikalar, atölyeler, dükkanlar, oteller ve ulaşım sektöründe kapanmalar yaşandı, buralarda üretilen mal ve hizmet miktarları çok ciddi bir şekilde düştü. Biliyoruz ki en az hasar tarım sektöründe ortaya çıktı, tarım sektörü doğası gereği pandemi koşullarından en az etkilenen sektör oldu tüm dünyada iktidarlar salgının bir gıda krizine de yol açmaması için özel önlemler aldılar. Bu yüzden salgınla eş zamanlı olarak bir gıda krizi de yaşanmadı açıkçası bu son derecede sevindirici bir gelişmedir. Umarım önümüzdeki dönemde de bu hal sürer bir gıda krizi falan ortaya çıkmaz.

Diğer yandan sağlık sektöründe pandeminin nasıl bir etki yarattığını henüz bilmiyoruz, sektörde neredeyse tüm kaynaklar virüs ile mücadeleye ayrılmış durumda, virüs dışı hastalıklar ile mücadelede işler ne durumda henüz bilinmiyor. Türkiye özelinde sağlık turizmi önemli bir döviz bazlı gelir elde etme yoluydu, özellikle estetik, göz ve diş tedavisi için dışarıdan yoğun hasta geliyordu bu noktada ciddi bir gerileme olduğu gözlemlenmektedir.

Tüm dünyada; turizm, konaklama, eğlence, yeme içme ve havacılık başta olmak üzere ulaştırma sektörleri bu dönemde en ağır yara alan sektörler. Türkiye’de ise bu sektörler hem istihdam ve hem de döviz kazanımı açısından çok ama çok önemli, adeta yaşamsal bu sektörlerde tam bir çöküş yaşanıyor. Bu sektörlerde istihdam edilen kayıtlı ya da kayıt dışı nitelikli iş gücü neredeyse bir yıldır işsiz, gelirsiz, beş parasız kalmış durumdalar. Bu sektörlerdeki iş verenler ise iflas etmek, kepenk indirmek üzereler.

Zaten ekonomik olarak sıkıntıda olan devlet bu koşullarda dahi bu sektörlere yardım edemiyor, ne iş verenlere ve ne de çalışanlara yönelik ciddi bir maddi destek yok. Biraz kredi desteği ile faizli borç ve kredi ötelemeleri dışında devlet hiç yardım etmedi.

İşsizlik fonundan yapılan ödemeleri devletin ödemesi saymayın, o para zaten çalışanlara ait bir para devlet sadece bu fonu yönetmekle mükellef, bu fondan yapılan ödemelerde bile bir adalet yok patronlara ödenen emekçilere ödenenden daha fazla oldu.

Gelelim talep yönlü hasara, salgın, gelirsiz kalma yahut da gelirsiz kalma korkusu insanları harcama yapmamaya, çok elzem tüketimler dışında tüketimden vazgeçmeye yöneltti. Bir çok insan çok gerekli olmadığı müddetçe en korunaklı yer olarak gördüğü evinden dışarı çıkmamaya özen gösteriyor. Özellikle tüketim gücü yüksek, zengin kesim tam manası ile kabuğuna çekildi. Dışarıda olanlar daha ziyade çalışmak için zaten dışarı çıkmak zorunda olan dar gelirliler, bunların da tüketim gücü göreceli olarak daha az. Diğer yandan pandemi koşullarında işsiz ve gelirsiz kalan kesimin harcama yapma imkanı tamamen tükendi, bunlar ancak yaşama tutunabilmek için vazgeçilmez olan gıda harcamalarına, o da kıt kanaat bütçe ayırabiliyorlar. Bu kesimin borçluluğu da hızla artıyor. Finansal borçları istatistiklere yansıyor olsa da elbette tüm borç bunlardan ibaret değil; kira, elektrik, su ve eş dosta olan borçlar rakamlara yansımıyor.

Süreç ise uzadıkça uzuyor, tünelin ucunda bir ışık görünüyor olsa da o ışık tünel çıkışımı yoksa gelen trenin farı mı bilinmiyor.

Devlet önlemlerin yanında acil ve geniş kapsamlı destek tedbirlerini de açıklamaz ise bu salgın bittiği zaman üretim gücümüz çok ağır bir darbe almış olacak, demedi demeyin…