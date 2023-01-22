Onlarca yıl hapis cezaları kesinleşen 175 hükümlü yakalandı

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Ali AKSOYER / İSTANBUL,(DHA) – İSTANBUL’da asayiş suçlarından kesinleşmiş hapis cezasıyla firari olarak aranan hükümlüleri yakalamak için yapılan operasyonda 568 adrese baskın yapıldı. Aralarında “Adam öldürme”, “kasten yaralama”, “cinsel saldırı”, “kumar oynatmak” gibi suçlardan cezaları kesinleşen 175 zanlı yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde 20 Ocak 2023 tarihinde 256 ekip 532 polisin katılımıyla operasyon düzenlendi. Sabah saat 07.30’da başlayan operasyonda daha önceden belirlenen 568 adrese baskın yapıldı. Operasyonda, “Adam öldürme”, “kasten yaralama”, “cinsel saldırı” gibi suçlardan onlarca yıl hapis cezası alan 175 zanlı yakalandı. Yakalananlar arasında “Cinsel saldırı” suçundan 24 yıl hapis cezası kesinleşen Ünal S., “Kumar oynatmak” suçundan 20 yıl 10 ay hapis cezası kesinleşen Cemil Y., “Gasp” suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası kesinleşen Aliye H. bulunuyor. Yakalanan zanlılar cezaları çekmek üzere cezaevlerine teslim edildi

Polis operasyonunda yakalanan bazı şüpheliler ve cezaları;

Barış A. Kasten yaralama 25 yıl 8 ay hapis cezası

Ünal S. Cinsel saldırı 24 yıl hapis cezası

Cemil Y. Kumar 20 yıl 10 ay hapis cezası

Aliye H. Gasp 16 yıl 8 ay hapis cezası

Süleyman A. Uyuşturucu 12 yıl 1 ay hapis cezası

Yusuf G. Gasp 12 yıl hapis cezası

Salih E. Hırsızlık 11 yıl 6 ay hapis cezası

Serdar A. Adam öldürme 10 yıl hapis cezası

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