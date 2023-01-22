Onlarca yıl hapis cezaları kesinleşen 175 hükümlü yakalandı

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Ali AKSOYER / İSTANBUL,(DHA) – İSTANBUL’da asayiş suçlarından kesinleşmiş hapis cezasıyla firari olarak aranan hükümlüleri yakalamak için yapılan operasyonda 568 adrese baskın yapıldı. Aralarında “Adam öldürme”,  “kasten yaralama”, “cinsel saldırı”, “kumar oynatmak” gibi suçlardan cezaları kesinleşen 175 zanlı yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde 20 Ocak 2023 tarihinde 256 ekip 532 polisin katılımıyla operasyon düzenlendi. Sabah saat 07.30’da başlayan operasyonda daha önceden belirlenen 568 adrese baskın yapıldı. Operasyonda,  “Adam öldürme”, “kasten yaralama”, “cinsel saldırı” gibi suçlardan onlarca yıl hapis cezası alan 175 zanlı yakalandı. Yakalananlar arasında “Cinsel saldırı” suçundan 24 yıl hapis cezası kesinleşen Ünal S., “Kumar oynatmak” suçundan 20 yıl 10 ay hapis cezası kesinleşen Cemil Y., “Gasp” suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası kesinleşen Aliye H. bulunuyor. Yakalanan zanlılar cezaları çekmek üzere cezaevlerine teslim edildi
Polis operasyonunda yakalanan bazı şüpheliler ve cezaları;
Barış A.             Kasten yaralama        25 yıl 8 ay hapis cezası
Ünal S.              Cinsel saldırı              24 yıl hapis cezası
Cemil Y.             Kumar                        20 yıl 10 ay hapis cezası
Aliye H.             Gasp                          16 yıl 8 ay hapis cezası
Süleyman A.     Uyuşturucu                 12 yıl 1 ay hapis cezası
Yusuf G.             Gasp                         12 yıl hapis cezası
Salih E.              Hırsızlık                     11 yıl 6 ay hapis cezası
Serdar A.           Adam öldürme            10 yıl hapis cezası

 

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