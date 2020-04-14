Koronavirüs nedeniyle görev başında hayatlarını kaybeden sağlıkçılarımız şehit sayılsın

Onlar bizim kahramanlarımız. Kahramanlarımız derken tabii ki hekimlerimiz, hemşirelerimiz, hasta bakıcılarımız, idari personelimiz ve temizlikçilerimizden yani sağlık çalışanlarımızdan bahsediyorum.

Koronavirüs belasının tüm dünyada yarattığı panik devam ederken görevleri icabı yüksek risk gurubunda bulunan tek topluluk olan sağlıkçılarımız bu salgınla mücadelede hayatlarını ortaya koyarak canla başla hizmet veriyorlar.

İnsanlar birbirlerine bakmaya, temas etmeye, bir araya gelmeye korkarken sağlıkçılarımız hiç çekinmeden hastalara dokunmaya, nabız bakmaya, hastanın ateşi ve öksürüğü varsa da hiç çekinmeden müdahale etmeye devam ediyorlar. Eşlerini, çocuklarını geride bırakıp bizler için sağlıklarını riske atıyorlar.Hatta canlarını veriyorlar. Bu kahramanlarımızın hakkını ne yapsak ödeyemeyiz.

Toplumun geniş kesiminin evlerine kapandığı bir dönemde İçinde bulunduğumuz pandemi mücadelesinde ön safta savaşan sağlık çalışanlarının tamamının görevlerini sağlıklı bir şekilde yapabilmeleri için çalışma koşulları ve özlük hakları bu olağan dışı dönemin koşullarına uyarlanmalı, maske, gözlük, tulum gibi koruyucu ekipman ihtiyaçları giderilmeli ve sağlıkta şiddet yasası bir an önce hayata geçirilmelidir

Hatta Koronavirüs nedeniyle görev başında hayatlarını kaybeden sağlıkçılarımızın şehit sayılmasını öneriyorum.

İçişleri Bakanlığı’nın 30 Büyükşehir ve Zonguldak’ta geçtiğimiz Cumartesi ve Pazar günlerinde 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından market ve fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar günlerdir yapılan uyarılara ve alınan tedbirlere rağmen fiziki mesafe ve hijyen kurallarını hiçe sayarak kahraman hekimlerimizin bir ayı aşkın süredir özveriyle sürdürdüğü mücadelenin 2 saatte heba olmasına yol açtı.

2 saat süren bir kaosun yaşanmasına neden olan kararın uygulanış biçimine siyaset dünyası ve bilim insanlarından tepki yağdı

Meslek örgütleri ve uzmanlar yasağı, “Süreç iyi yönetilmiyor. Zamanlaması iyi yapılmayan adımların vereceği zarar, beklenen yarardan fazla olabilir” diyerek eleştirilerini şöyle sıralıyor

İstanbul Tabip Odası:

”Pandeminin gerektirdiği önlemleri gerektiği zamanda almayıp kamuoyu beklentisi yükselince alelacele sokağa çıkma yasağı ilan ederek insanları gece yarısı sokağa dökmek. Bunun adı SALGIN yönetimi değil ALGI yönetimi.”

Prof. Dr. Önder Ergönül (Avrupa Enfeksiyon Hastalıkları ve Klimik Mikrobiyoloji Derneği yönetim kurulu üyesi):

“Görüntüler iyi değil. Alınan önlemlere ters bir karar alındı. Bunun gerçek etkilerinin ne olduğunu da bir hafta sonra anlayabileceğiz. Ciddi vaka sayılarının artmasıyla göreceğiz. Böylesi bir karar alınacaksa, apar topar bir gece yarısı alınmaz. Saat 22.00 gibi yasak açıklandı, bu yanlış. Salgın yönetimi ile çelişen, salgın yönetimi ile uyumsuz davranış gösterildi. Bu tür sokağa çıkma yasağı daha önce vatandaşa açıklanır. Bu kararda da bilim kurulunun kararı olduğunu bilmiyorum, sanmıyorum.”

Prof. Dr. Kayıhan Pala (Uludağ Üniversitesi):

“ İki günlük karantina kararının bilimsel sebebi nedir anlamak mümkün değil. Çünkü böyle bir karar alınacaksa klasik olarak hastalığın en uzun kuluçka süresi kadar karar alınır. Covid-19’da bilinen en uzun kuluçka süreci 14 gün ve eğer etkili karantina uygulamak istiyorsak yasak da 14 günden aşağı olmamalı. Sokağa çıkma yasağının geç saatlerde ilan edilmesiyle pandemi süreci iyi yönetiliyor mu yönetilmiyor mu tartışması sonlandı, sürecin iyi yönetilemediği anlaşıldı.”

Cumhuriyet Gazetesi’nden Sibel Bahçete’nin haberine göre; Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, “Görüntüler çok vahim. Bu yaşananların bedeli olacak” diye değerlendirirken kurul üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz da, “30 günlük emeğin kola ve ekmek için heba olması üzücü” diye isyan etti.

Bilim insanlarımız 2 saatlik o sürede sokağa çıkan insanların mutlaka 14 gün süreyle evde kalması gerektiğini belirtiyorlar. Eğer emeklerin boşa gitmesini istemiyorsak ve sokağa çıkmışsak mutlaka evde kendimizi izole etmeliyiz.

Ortak alanlarda mutlaka maske takalım, fiziki mesafeye dikkat edelim, hijyen kurallarına mutlaka uyalım.

Pes etmek yok.Birlikte başaracağız.