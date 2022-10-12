Önceden çalıştıkları marketten 78 bin TL çalan 2 şüpheli yakalandı

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GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde, önceden çalıştıkları bir marketin kasasından 78 bin TL çalan 2 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

Olay, dün Gebze ilçesinde meydana geldi. Bir marketin kasasından 78 bin TL çalınması üzerine, iş yeri yetkilileri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine inceleme başlatan polis, olayı gerçekleştiren kişilerin daha önce markette çalışan G.D. (20) ve İ.A. (23) olduğunu belirledi. Şüpheliler, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Kasadan çalınan 78 bin TL de ele geçirildi. G.D. ve İ.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

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