Önce zihinsel sonra yapısal dönüşüm olmalı

17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden tam 20 yıl geçti.



Deprem sonrası hazırlanan 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun”la birlikte İstanbul’un çeşitli bölgeleri büyük bir şantiye alanına dönüştü.

Kentsel Dönüşüm Uzmanı Mimar Nihat Şen, kentsel dönüşümün daha yüzde 10’unun gerçekleştirilebildiğini ve “Kendin Yık, Kendin Yap” gibi kentsel dönüşüm modelleriyle dönüşümün hızlandırılabileceğini ifade ediyor.

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi oldu. 7.4 şiddetindeki deprem nedeniyle 35 bin 180 konut ve 5 bin 770 iş yeri yıkılırken, 17 bin 480 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Depremin akabinde hazırlanan 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun hazırlanmasında önemli çalışmaları olan Kentsel Dönüşüm Uzmanı Mimar Nihat Şen’e sorular yönelttim.

Kentsel dönüşümde son durum nedir?

Şen: Ne yazık ki kentsel dönüşüm yanlış algılandı. Öncelikle insan hayatının kalitesini arttırmaya yönelik şehir planlarının oluşturulması gerektirdi.

Yapısal bir değişimden önce zihinsel bir dönüşüm gerekiyor. Kültürün korunması, yer altı ve yer üstü kaynakların korunması ve kullanım planlarının yapılması, beşeri ilişkilerin güçlendirilmesi, sosyal donatı imkânlarının arttırılması ve çevresel faktörlerin planlanması gibi basamakları içerisinde barındıran şehirleşme çalışmalarını ‘kentsel dönüşüm’ olarak adlandırabiliriz.”

Fikirtepe Türkiye genelinde dikkat çeken bir proje değil mi?

Şen: En büyük kentsel dönüşüm projesi olan Fikirtepe tamamen yanlış bir tanımlama çünkü kentsel dönüşüm binasal yenileme kalıbına sıkıştırıldı.

Ankara için neler söylersiniz?

Şen: Ankara bazlı kentsel dönüşümden vazgeçilmeli. Kentsel dönüşüm şu anda parsel bazlı ilerliyor. Dönüşümün ada ya da mahalle bazlı yapılması ve insan odaklı olması gerektir.

Altyapılar iyileştirilmeden o bölgede nüfus yüzde 40-50 oranında arttırılıyor. Bu da birtakım sıkıntıları meydana getiriyor.

Ne kadar bina var Türkiye genelinde deprem riski taşıyan?

Şen: İstanbul’da 4 milyon yapı, Türkiye’de ise 20 milyon yapı bulunuyor ve bunun yüzde 50’si risk taşıyor. Yaklaşık 700 binanın hemen yıkılması şart. Yaklaşık, 6.5-7 şiddetinde bir deprem sonrası İstanbul’un durumunu düşünemiyorum. 1999’dan bugüne çeşitli güçlendirme çalışmaları yapıldı ancak bugün insanlarımızın yaşadığı yerlerin güvenli olduğunu savunamam. Kentsel dönüşüm yasasının kendi içerisinde çeliştiği yerlerin mevcut olduğunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Devletin, kentsel dönüşüm çalışmalarına bugün olduğundan daha fazla eğilmesi gerekiyor. Ankara bazlı bir kentsel dönüşüm anlayışı ile bu işleri hızlandırmamız mümkün değil. Belirli kurumlara yetki verilerek, akredite kurumlar aracılığıyla bölgesel ve şehirsel olarak vatandaşa kentsel dönüşüm danışmanlığı verilmeli.

Vatandaşlara ne önerirsiniz?

Bir binanın yenilenmesi için kat karşılığı olarak müteahhide verilmesi şart değildir. Devletin vatandaşa verdiği kentsel dönüşüm kredisinden faydalanarak riskli binaların metrekareleri ufalmadan yaptırabilme imkanına sahipler. Devletin kredi faiz desteği verdiği 2 yıl anapara ödemesiz, 10 yıl ödemeli kredi kullanabilmektedir. Böylece vatandaşımız ‘Kendin Yık, Kendin Yap’ modeli ile daireleri ufalmadan binalarını yenileyebilirler.”