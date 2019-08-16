  • Haberler
  • Yazarlar
    • Yazarlar

      Önce zihinsel sonra yapısal dönüşüm olmalı

      Cafer Külahlıoğlu -
      17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden tam 20 yıl geçti. Deprem sonrası hazırlanan 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki...
      Yazarlar

      Güvenli bölge ypg için mi?

      Ahmet Özal -
      Güvenli bölge tartışmaları çok ilginç bir hal almaya başladı. YPG'nin Temmuz 2012'de, Türkiye sınırında bayraklarını dalgalandırması, bazı bölgelerde özerklik ilan etmesi ve ardından da Suriye...
      Yazarlar

      Hava bozuyor

      Editör -
      Hava bozuyor dedim diye sakın ola ki benim meteoroloji yorumcusu olduğumu falan zannetmeyin ben piyasalardaki havadan bahsediyorum, ne küresel iklim değişikliğinden ve ne de ortalığı kasıp kavuran sıcak hava dalgasından bahsetmiyorum.
      Yazarlar

      Erdoğan’ın tüm vergi kararları geçersiz

      Orhan Uğuroğlu -
      Dönemin Başbakanı merhum cumhurbaşkanı Turgut Özal, “Anayasayı bir kere çiğnemekle bir şey olmaz” demişti.
type here...
Ana Sayfa Yazarlar Önce zihinsel sonra yapısal dönüşüm olmalı
Yazarlar

Önce zihinsel sonra yapısal dönüşüm olmalı

Cafer Külahlıoğlu
Cafer Külahlıoğlu

-

7
0

17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden tam 20 yıl geçti.

Deprem sonrası hazırlanan 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun”la birlikte İstanbul’un çeşitli bölgeleri büyük bir şantiye alanına dönüştü.
Kentsel Dönüşüm Uzmanı Mimar Nihat Şen, kentsel dönüşümün daha yüzde 10’unun gerçekleştirilebildiğini ve “Kendin Yık, Kendin Yap” gibi kentsel dönüşüm modelleriyle dönüşümün hızlandırılabileceğini ifade ediyor.
17 Ağustos 1999 Marmara Depremi oldu. 7.4 şiddetindeki deprem nedeniyle 35 bin 180 konut ve 5 bin 770 iş yeri yıkılırken, 17 bin 480 vatandaşımız hayatını kaybetti.
Depremin akabinde hazırlanan 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun hazırlanmasında önemli çalışmaları olan Kentsel Dönüşüm Uzmanı Mimar Nihat Şen’e sorular yönelttim.
Kentsel dönüşümde son durum nedir?
Şen: Ne yazık ki kentsel dönüşüm yanlış algılandı. Öncelikle insan hayatının kalitesini arttırmaya yönelik şehir planlarının oluşturulması gerektirdi.
Yapısal bir değişimden önce zihinsel bir dönüşüm gerekiyor. Kültürün korunması, yer altı ve yer üstü kaynakların korunması ve kullanım planlarının yapılması, beşeri ilişkilerin güçlendirilmesi, sosyal donatı imkânlarının arttırılması ve çevresel faktörlerin planlanması gibi basamakları içerisinde barındıran şehirleşme çalışmalarını ‘kentsel dönüşüm’ olarak adlandırabiliriz.”
Fikirtepe Türkiye genelinde dikkat çeken bir proje değil mi?
Şen: En büyük kentsel dönüşüm projesi olan Fikirtepe tamamen yanlış bir tanımlama çünkü kentsel dönüşüm binasal yenileme kalıbına sıkıştırıldı.
Ankara için neler söylersiniz?
Şen: Ankara bazlı kentsel dönüşümden vazgeçilmeli. Kentsel dönüşüm şu anda parsel bazlı ilerliyor. Dönüşümün ada ya da mahalle bazlı yapılması ve insan odaklı olması gerektir.
Altyapılar iyileştirilmeden o bölgede nüfus yüzde 40-50 oranında arttırılıyor. Bu da birtakım sıkıntıları meydana getiriyor.
Ne kadar bina var Türkiye genelinde deprem riski taşıyan?
Şen: İstanbul’da 4 milyon yapı, Türkiye’de ise 20 milyon yapı bulunuyor ve bunun yüzde 50’si risk taşıyor. Yaklaşık 700 binanın hemen yıkılması şart. Yaklaşık, 6.5-7 şiddetinde bir deprem sonrası İstanbul’un durumunu düşünemiyorum. 1999’dan bugüne çeşitli güçlendirme çalışmaları yapıldı ancak bugün insanlarımızın yaşadığı yerlerin güvenli olduğunu savunamam. Kentsel dönüşüm yasasının kendi içerisinde çeliştiği yerlerin mevcut olduğunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Devletin, kentsel dönüşüm çalışmalarına bugün olduğundan daha fazla eğilmesi gerekiyor. Ankara bazlı bir kentsel dönüşüm anlayışı ile bu işleri hızlandırmamız mümkün değil. Belirli kurumlara yetki verilerek, akredite kurumlar aracılığıyla bölgesel ve şehirsel olarak vatandaşa kentsel dönüşüm danışmanlığı verilmeli.
Vatandaşlara ne önerirsiniz?
Bir binanın yenilenmesi için kat karşılığı olarak müteahhide verilmesi şart değildir. Devletin vatandaşa verdiği kentsel dönüşüm kredisinden faydalanarak riskli binaların metrekareleri ufalmadan yaptırabilme imkanına sahipler. Devletin kredi faiz desteği verdiği 2 yıl anapara ödemesiz, 10 yıl ödemeli kredi kullanabilmektedir. Böylece vatandaşımız ‘Kendin Yık, Kendin Yap’ modeli ile daireleri ufalmadan binalarını yenileyebilirler.”

- Reklam -
Önceki İçerikÇavuşoğlu: YPG ve PKK’lılar bölgeden çıkarılmalı
Sonraki İçerik‘Hashtag’ işaretini 900 yıl önce Bizanslılar kullanmış
Cafer Külahlıoğlu
Cafer Külahlıoğluhttps://sonsoz.com.tr
1973 yılında Flaş Ankara gazetesinde gazeteciliğe başladı. Günaydın Gazetesi, Hürriyet Gazetesi, İktisat ve Ticaret Gazetesinde çalıştı. 30 yılı aşkın süredir gazetemizde.

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

Güncel Haberler

Öne ÇıkanEditör -

‘Hashtag’ işaretini 900 yıl önce Bizanslılar kullanmış

Yalova'nın Çobankale ilçesinde yapılan arkeolojik kazılarda çok önemli bulgulara rastlandı.
Devamını Oku
YazarlarCafer Külahlıoğlu -

Önce zihinsel sonra yapısal dönüşüm olmalı

17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden tam 20 yıl geçti. Deprem sonrası hazırlanan...
Devamını Oku
Politika HaberleriEditör -

Çavuşoğlu: YPG ve PKK’lılar bölgeden çıkarılmalı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye sınırında ABD ile tesis edilmesi planlanan güvenli bölgeye ilişkin, "Burada amaç, güvenli bölge oluşturulmasıdır.
Devamını Oku
YazarlarAhmet Özal -

Güvenli bölge ypg için mi?

Güvenli bölge tartışmaları çok ilginç bir hal almaya başladı. YPG'nin Temmuz 2012'de, Türkiye sınırında bayraklarını dalgalandırması, bazı bölgelerde özerklik ilan...
Devamını Oku
YazarlarEditör -

Hava bozuyor

Hava bozuyor dedim diye sakın ola ki benim meteoroloji yorumcusu olduğumu falan zannetmeyin ben piyasalardaki havadan bahsediyorum, ne küresel iklim değişikliğinden ve ne de ortalığı kasıp kavuran sıcak hava dalgasından bahsetmiyorum.
Devamını Oku
Yaşam HaberleriEditör -

Bayram tatilinde kaplıcaları tercih ettiler

Kütahya’da termal tesisler ve kaplıcalar, Kurban Bayramı nedeniyle gelen tatilcilerle doldu.
Devamını Oku

Bu Haberler Kaçmaz

Bunları da beğenebilirsinBenzer Haberler
Tavsiye Ederiz

Yazarlar

Güvenli bölge ypg için mi?

Güvenli bölge tartışmaları çok ilginç bir hal almaya...
Ahmet Özal -
Devamını Oku
Yazarlar

Hava bozuyor

Hava bozuyor dedim diye sakın ola ki benim meteoroloji yorumcusu olduğumu falan zannetmeyin ben piyasalardaki havadan bahsediyorum, ne küresel iklim değişikliğinden ve ne de ortalığı kasıp kavuran sıcak hava dalgasından bahsetmiyorum.
Editör -
Devamını Oku
Yazarlar

Erdoğan’ın tüm vergi kararları geçersiz

Dönemin Başbakanı merhum cumhurbaşkanı Turgut Özal, “Anayasayı bir kere çiğnemekle bir şey olmaz” demişti.
Orhan Uğuroğlu -
Devamını Oku
Yazarlar

Hazin bir kurban yazısı!

Ülke olarak diğer Müslüman ülkeler ile birlikte Kurban Bayramı’nı idrak ediyoruz.
Sabri Arpaç -
Devamını Oku

Instagram bizi takip @sonsozgazete

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR