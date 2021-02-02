Önce silahla vurdu, sonra hastaneye götürdü

Yasin DALKILIÇ-KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de akşam saatlerinde meydana gelen silahlı kavgada Ramazan S. (42), kavga ettiği Muratcan Y.’yi (30) önce tabanca ile vurdu daha sonra ticari taksi ile hastaneye götürdü. Olayın şüphelisi Ramazan S. iki saat sonra polis tarafından yakalandı.

Olay, 19.00’da Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Felek Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Ramazan S., aynı mahallede oturan Muratcan Y. ile bilinmeyen neden dolayı boş arazide kavga etti. Kavgada anında Ramazan S., yanında getirdiği tabanca ile Muratcan Y.’ye ateş etti. Ramazan S., karnından vurduğu Muratcan Y.’yi çağırdığı ticari taksi ile özel hastaneye götürdükten sonra, olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Muratcan Y. ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Polis ekipleri, kısa süre içerisinde olayın şüphelisi Ramazan S.’yi suç aleti tabanca ile yakalayarak gözaltına aldı.

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