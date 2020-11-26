Önce folyolu mermerle, şimdi de külçe altın görünümlü çakmakla dolandırdılar

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN’de, sarı alüminyum folyoya sardıkları mermer parçasını altın olduğunu öne sürüp, dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla tutuklanan M.Ç. (29), cezaevinden izinli çıkıp ağabeyi M.Ş.Ç. (43) ile birlikte 20 TL değerindeki külçe altın görünümlü çakmağı bir kişiye 3 bin 700 TL’ye sattı. Polis tarafından yakalanan iki kardeş, çıkarıldıkları mahkemece ev hapsine çarptırıldı.

Kent merkezinde 23 Kasım günü, H.K.’nın (65) yanına gelen 2 kişi, ellerinde bulunan külçe altını 3 bin 700 TL’ye satmak istediklerini söyledi. Parayı teslim edip altın olduğu iddia edilen parçayı alan H.K. hemen kuyumcuya gitti. Kuyumcunun yaptığı incelemede, kendisine külçe altın olduğu iddiasıyla satılan parçanın 20 TL’lik çakmak olduğunu öğrenen H.K., dolandırıldığını anlayınca polise giderek şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, satışın gerçekleştiği bölgedeki mobese ve güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler, şüphelilerin M.Ç. ile ağabeyi M.Ş.Ç. olduğunu tespit etti. Adresleri belirlenen şüpheliler gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece ev hapsine çarptırıldı.

MERMERİ ALTIN DİYE SATMIŞTI

Öte yandan, M.Ç.’nin, 4 Eylül’de biri kadın 2 arkadaşı ile birlikte, mermer parçalarını sarı folyoya sararak 3 kişiyi, 27 bin 300 TL dolandırdığı gerekçesi ile tutuklanarak cezaevine konulduğu, kısa bir süre önce de cezaevinden izinli olarak çıktığı ortaya çıktı.

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