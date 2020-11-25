Önce döşediler sonra çaldılar… Bakırköy’deki fiber kablo hırsızlığında detaylar

Müslim SARIYAR-Kubilay ÖZEV/İSTANBUL (DHA)

BAKIRKÖY’de fiber kabloları çalan kişilerin bir süre önce kabloları döşeyen taşeron firma çalışanları olduğu öğrenildi.

Yeşilköy’de oturanlar internet bağlantılarının olmadığı gerekçesiyle Türk Telekom’u aradılar. Yapılan araştırmada o bölgede herhangi bir arıza tespit edemeyen ekipler, ihbarların yoğun olduğu bölgeye ekiplerini gönderdiler. Fiber kabloların çalındığını gören görevliler durumu Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne bildirdi. Geçen pazartesi öğle saatlerinde Yeşilköy Halkalı Caddesi’nde meydana gelen fiber kablo hırsızlığıyla ilgili çalışma başlatan polis, inceledikleri güvenlik kameralarından hırsızların geldiği kamyonetin plakasını tespit etti. Aracın Orhan G.’ye ait olduğunu belirleyen Bakırköy Asayiş Büro Amirliği ekipleri Orhan G.’yi gözaltına aldı. Orhan G. yanında bulunanların da kardeşi Selim G., ile Mercan K., ve Harun Ç., olduğunu belirtti. 4 şüpheli gözaltına alınarak Bakırköy Asayiş Büro Amirliği’ne götürüldü. Şüpheliler, ifadelerinde atıl durumda olan fiber kablolar işe yaramadığı için aldıklarını ve 70 bin TL’ye Mesut A., adlı hurdacıya sattıklarını söylediler. Piyasa değeri yaklaşık 750 bin TL olan 2 bin 200 metrelik kabloyu çalan şüphelilerin taşeron firmada çalıştığı tespit edildi. Çalınan kabloları da şüphelilerin bir süre önce döşediği belirlendi. Bakırköy Asayiş Büro Amirliği’ndeki sorgularının ardından mahkemeye sevkedilen Orhan G., Harun Ç., Selim G., ve Mercan K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HIRSIZLIK KAMERAYA YANSIDI

Akıl almaz hırsızlık güvenlik kamerasına yansımıştı. Görüntülerde gündüz vakti fosforlu yelekle gelen şüphelilerin motorlu hızarla kestiği fiber kabloları, kamyonete yükleyip çaldığı görülüyordu.

(FOTOĞRAF)