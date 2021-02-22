Önce dereyi doldurdu, sonra toprağı kaldırdı

Ramiz Kaan OKTAR-Onur GÜDEN/PAMUKOVA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA’nın Pamukova ilçesinde bir vatandaş, dere yatağının kendi arazi sınırları içerisinde olduğunu değerlendirerek iş makinesiyle dereyi toprakla doldurdu. DSİ ve Tapu Kadastro görevlilerinin yaptığı incelemenin ardından ise dere yatağının zamanla genişlediği belirlenerek, arazi sahibinden arazisinde kalan kısımda çalışma yapması, doldurduğu dere yatağını açması istendi.

Pamukova ilçesi Bacıköy Mahallesi’nde Mustafa Ç., arazisinde yaptırdığı ölçüm sonrasında kurumuş dere yatağının kendi arazi sınırları içerinde olduğunu belirledi. Bunun üzerine arazi sahibi, önceki gün iş makinesi ile çalışma başlatarak dere yatağını toprakla doldurttu. Şikayet üzerine DSİ ve tapu kadastro görevlileri ölçüm yaptı. Dere yatağının yıllar içerisinde genişlediği ve bir kısmının Mustafa Ç.’ye ait arazi içerisinde kaldığı belirlendi. Bunun üzerine Mustafa Ç.’den arazinin kendi kalan kısmında çalışma yapmasını, kendi arazi dışında kalan dere yatağının geçtiği kesimi açması istendi. Arazi sahibi, dere yatağında kendisine ait olmayan kısımdan toprakları geri alarak dere yatağını açmaya başladı.

Konu ile ilgili yetkilerle konuşan Mustafa Ç.’nin oğlu Murat Ç., “Ekin ekebilmek için önce tarlayı sürmeniz lazım. Siz tarlayı sürmeden ekebilir misiniz? Ben de arazimi sürdüm, ölçümümü yaptım. Daha sonra da dere yatağındaki toprağı geri çektim. Olay bu kadar basit” dedi.

Arazideki hafriyat işini yapan Hayrullah Köse, “Bizim sınırlarımız belli, kazıklarımız çakılı. Biz işimizi yapıyoruz. Ne devletin deresine ne de başka bir şeye zarar vermek gibi bir niyetimiz yok” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI