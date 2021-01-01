Önce çocuklarının evini, ardından kendisini yaktı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüse karşı geliştirilen aşılarla ilgili olarak, "Aşı olmanın riski çok düşük ama aşı olmamanın tehlikesi çok daha büyük. Aşı olmamak güvenli değil. Ben aşıların güvenli olduğuna inanıyorum. Aşıyla ilgili riskler çok düşük olduğu için göze alınabilecek risklerdir ama şu anda hastalığa yakalanma ve ölme riski çok daha büyük” dedi.