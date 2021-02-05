ÖNAL: GÖZ İÇİN HİJYEN ÖNEMLİ

Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Serhat Süleyman Önal, Korona Virüs döneminde de göz sağlığı hakkında açıklamalarda bulundu. Göz sağlığının korunması için temizliğe önem verilmesi gerektiğini vurguladı.

Esma ALTIN/ANKARA

Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Serhat Süleyman Önal, göz hassasiyeti ile özellikle pandemi sürecinde göz sağlığını korumak için temizliğe önem verilmesi hakkında bilgi verdi. Önal: “Ellerimizi ve yüzümüzü sık sık sabunla yıkamak önemli. Elimizden geldiği kadar ellerimizi gözümüze temas ettirmemeliyiz. Bu sadece Korona Virüs ile alakalı değil. Normal zamanda da göze her zaman önem göstermek gerekir.” dedi.

‘BU BİR FIRSAT OLDU’

Korona Virüs salgını süresince hastalarında herhangi bir azalma olmadığını belirten Önal sözlerine şöyle devam etti “Temizliğe önem veriyoruz. Bundan dolayı hasta sayımızda bir azalma olmadı. Hastalarımız bize güvenerek tedavi olmak için gelmeye devam ediyor. Aksine gözlük kullananlar için maske takmak buhara neden olduğu ve gözlük takmak zorlaştığı için gözlükten kurtulma ameliyatlarını daha sık yapmaya başladık. Bu bir fırsat oldu hastalar için.”

Korona Virüsün göz üzerinde herhangi bir kalıcı hasar oluşturmadığını vurgulayan Önal şunları kaydetti; “Korona Virüs geçirmiş olup gelen çok hastamız oldu. Ancak bunların virüsten kaynaklı gözlerinde herhangi bir hasar oluşumu ya da rahatsızlığı ile karşılaşmadık. Korona Virüs konjonktiviti tipiktir, tek gözde olur, gözde kızarıklık, çapaklanma, şişme, sulanma gibi belirtilerle gelir. Biz de böyle gelen hastalarımızı uyarıyoruz Covid-19 olabilirsin, testini yaptır diye. Mesafe ve hijyen kuralı çok önemli bu aşamada. Ellerimizi ve yüzümüzü sık sık sabunla yıkamak önemli. Elimizden geldiği kadar ellerimizi gözümüze temas ettirmemeliyiz. Bu sadece Korona Virüs ile alakalı değil. Normal zamanda da göze her zaman önem göstermek gerekir.”

LAZER OPERASYONLARA DEĞİNDİ

Lazer operasyonları ile ilgili bilgi veren Önal; “18 yaşından büyük ve göz yapısı uygun olan hastalarda lazer operasyon yaptığımız zaman numara bir daha tekrarlamaz. Ta ki yaşlanana ve katarakt olana kadar bir daha gözlük takmaz. Bu işlemin kalıcı göz hasarı verme olasılığı milyonda birdir. Biz böyle bir durumla karşılaşmadık şimdiye kadar. Şu an yaygın olarak ‘no touch lazer’ yapıyoruz. En milimize olmuş lazer şeklidir bu uygulama. Göze herhangi bir kesme, biçme, dokunma gibi bir eylem olmadığı için yüzeyden yapıldığı ve lazer robotik teknoloji ile riskleri minimalize olmuş vaziyettedir. “

Lens kullanımına da değinen Önal, bu konuda hastaların gerekli kurallara uyarak lens kullanmaları gerektiğine vurgu yaptı. Önal: “Lens gözlükten kurtaran yardımcı bir aparattır. Ama tabiki göze temas ediyor. Bu açıdan en sağlıklısı gözlük takmaktır. Ama gözlük takamadığımız durumlarda örneğin; spor yaparken, güneş gözlüğü takmak gerekirken ya da gözlüğe alıştıramadığımız hastalarımız olduğunda lens de bir alternatif oluyor. Ama ikisini karşılaştırdığınız zaman tabiki gözlük göze temas etmediği için daha az tehlikelidir. Lensi de çok iyi bir muayene ile doktor reçetesi ile alıp kurallarına uygun kullanırsak onu da kullanabiliriz. Lens ya da gözlük kullanımı göz numarasının ilerlemesi ile ilgili bir etki yapmaz.” ifadelerini kullandı.