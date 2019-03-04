Futbolun içindeki en önemli öğelerden biri olan teknik adamlar, başarıları, yaptıkları ve yapamadıklarıyla değerlendirilen insanlardır. Bizim de futbol ailemizde çok başarılı teknik adamlar var tabi ki.

Ancak bu isimler arasında öyle biri var ki, yalnızca Türkiye’de değil, tüm dünyanın kabul ettiği bir teknik adam o.

Tabi ki, yukarıdaki satırlardan da tahmin ettiğiniz gibi, taraftarın ona verdiği isimle ‘İmparator’ Fatih Terim’den bahsediyorum. Halen Galatasaray’ın teknik patronluğunu yapan Terim, dünyanın en iyi teknik direktörleri sıralamasında yer alan tek Türk hoca olarak, ilk yüz isim arasına girdi.

Tamamen günlük değerlendirmelerin yer aldığı Club World Ranking verileri ve medya yansımalarından derlenen bilgiler doğrultusnda göre, en iyi 100 teknik direktör sıralamasına Türkiye’den sadece Fatih Terim’in girdiğini gördük.

Günlük verilerin ortaya koyduğu güncel sıralama doğrultusunda, yüz kişilik listenin birinci sırasında Arjantin Ligi ekibi River Plate’in teknik direktörü Marcelo Daniel Gallardo yerleşti. İkinci sırada yer alan isim ise Barcelona’nın teknik patronu Ernesto Valverde olurken, üçüncü sırada ise, Atletico Madrid’in başarılı hocası Diego Simeone’nın var. Fatih Terim’in ilk yüz sıra içinde doksanıncı olduğunu görüyoruz. Doğrusunu söylemek gerekirse, Terim’in bu sıralamadaki doksanıncılıktan çok daha yüksekte olması gerekir.

Çünkü Fatih hoca, doğduğu şehir Adana’da Ceyhanspor’da başlayan futbol yaşamına Adana Demirspor ve Galatasaray’da sürdürdü. Başarılı aktif futbol geçmişi sonrasında da, yoluna teknik adamlık kulvarında devam etti. 1987 yılında Ankaragücü’nde başladığı teknik adamlığı kariyerindeki ikinci takım Göztepe oldu. Daha sonra milli takımda çeşitli kademelerde görev yapan Terim, ilk kez 1996 yılında Galatasaray’ın hocası oldu. 2000 yılında UEFA ve Süper kupaları Sarı Kırmızılı kulübün müzesine taşıyan Terim, akabinde soluğu İtalya’da Fiorentina’da aldı. Ardından da rota Milan’ı gösterdi.

Altı aylık Milan macerası sonrasında da yeniden Galatasaray’a döndü. Arada iki kez daha milli takım hocalığı yapan ‘İmparator’ halen görevini sürdürüyor.

Evet, çok kısa bir biçimde kariyerine göz attığımız Fatih Terim’in dünya çapındaki popülaritesi herkesçe de malumdur.

Yaptığı her davranış ve ağzından çıkan her cümlenin ayrı bir gündem oluşturduğu Fatih hocanın zirvelerde olması kuşkusuz büyük mutluluk. Dileğim, ülkemizdeki diğer başarılı hocalarımızın da dünya klasmanında yer alması.