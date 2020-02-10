2018 yılının Temmuz ayında çıkan bir yönetmelikle vatandaşların kartlı peşin para ile ön ödemeli doğalgaz sayacı olanların daha önce peşin paraları ile satın aldığı gaza daha sonra gelen zammın da karta yansıtılmasına ilişkin şikayetler günden güne büyüyor.

Daha açık bir örnekle yazayım.

Evinize 5 ekmek satın alıyor, afiyetle yiyorsunuz.

Ertesi gün ekmeğe zam geliyor. Bir ekmek 1 liradan, 1 lira 25 kuruş oluyor.

Bakkal amca, “dün aldığın 5 ekmek için tanesine 25’er kuruş fark ödeyeceksin. Yoksa yeni ekmek alamazsın” der…

Yönetmelik bu vatandaş yeni ekmek almak için mecburen farkı da öder…

Evet, aynen budur.

Kartlı sayacımız için Başkentgaz’dan kartınıza 500 lira doğalgaz yüklediniz.

Kartı sayacınıza takıp 20 günde tükettiniz.

Bu süre içinde doğalgaz fiyatlarına kolay anlaşılması için yüzde 10 zam geldi diyelim.

Doğalgazınız bitti. Tekrar Başkentgaz dolum gişesine gidip yeniden 500 liralık gaz alacaksınız. Ayni miktar metreküp gaz için % 10 zam ile 550 lira veznedara verdiniz.

Veznedar diyor ki;

“Angaralı hemşerim, 5 gün önce % 10 zam geldi. 20 gün önce alıp kullandığın 500 lira için de 50 lira zam farkı vereceksin. Böylece ödeyeceğin para 600 lira olacak.”

Biz Angaralılar için Başkentgaz’ın doğalgazı doğalgazık değil de nedir?

Diğer illerde de olup olmadığını bilemem ama bu uygulamayı düzenleyen yönetmelikle oluşturulan kazık Allah da bilir ya vatandaşı eziyor.

Böyle bir yönetmelik vicdanımızı rahatsız ediyor.

Tabi bir de aklımıza şu soru geliyor:

Başkentgaz biliyorsunuz Kızılay’a 8 milyon lira şartlı bağış yaptı. Şart şu: “75 bin lira Kızılay’da kalsın, 7 milyon 925 bin doları Ensar Vakfına yurt yapımı için ödeyin…”

Ve anlaşıldı ki Ensar Vakfı da o parayı Amerika’da yapımı süren öğrenci yurdunun yapımı için Türken adlı vakfa göndermiş ya da gönderecekmiş…

Peki, söz konusu yönetmelik bu Başkentgaz için geriye dönük haksız doğalgaz zamları ile vatandaştan aşırı kar elde etsin ve Ensar ya da Türgev ya da Türken gibi vakıflara para aktarsın diye mi çıkartıldı?

Milyonlarca liralık doğalgaz kullanımı yapan Angaralı hemşerilerimden toplanan bu haksız zam farkları bu işlemi vakıflara mı akıtılıyor?

Bu kış Doğalgaz fiyatlarının yüzde 32 oranında zamlanması sonucunda 2019 Kasım, Aralık ve 2020 Ocak aylarında faturaların yüksek gelmesi yetmiyormuş gibi doğalgaz faturalarında geçmişe dönük zam yapılması da vatandaşı iyice zora soktu.

Vatandaşlar geriye dönük gelen ve yüzde 32 zam ile katlanan doğalgaz faturaları ile ödedikleri fazla paraların kendilerine geri iade edilmesi için tüketici hakem heyetlerine başvurdular…

Ama bence hayal kuruyorlar. Türkiye’de zam yapanın yanına kar kalıyor.

Doğalgaz ile ısınmak artık lüks oldu.

İşçiye asgari ücret zammı komik kalırken emekli esnaf ve tüccar doğalgaz kullanamaz hale geldi.

Angaralılar evlerine iş yerlerine soba kurmaya başladılar.

Tüm dünyada doğalgaz fiyatları düştü ama Türkiye’de doğalgaz zamlandı.

Türkiye 250 dolar Avrupa ülkeleri ise 150 dolara doğalgazın metreküpünü satın alıyor.

Bu da elbette AKP hükümetinin üzerinde durması gereken önemli bir konu.

Bilindiği gibi 2019 Ağustos ayında doğalgaza yüzde 14.97 ve Eylül ayında yüzde 14.90 oranlarında zam yapılmıştı. Böylece 2019’da yapılan toplam zam oranı yüzde 32.1’e çıkmıştı. 2018’de de yapılan yaklaşık yüzde 30’luk zamla birlikte, son 2 yılda doğalgazdaki fiyat artışı yüzde 65’i geçti.

Geriye dönük olarak gelen faturalara tepki gösteren CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, “Ankara’daki doğalgaz dağıtımını özelleştirme yoluyla devralan dağıtım Şirketi milyonlarca vatandaşa kışın ortasında akıl almaz biçimde zam yağdırmaya başladı. Üstelik piyasayı düzenlemesi ve vatandaşı bu şirketlere karşı koruması için oluşturulan üst kurul bu haksız zamların onayını verirken, Hazine ve Maliye Bakanlığı da haksız zamların üzerinden çifte vergi aldı. Üstüne üstlük bu holding Kızılay üzerinden sözde bağış tertip ederek, kendi tabirleriyle devletten ‘vergide kaçınmanın’ yolunu bulduğu ortaya çıktı: Bu düpedüz kamuyu aldatmak, vatandaşı mağdur etmektir.” dedi.

THD KAMPANYA BAŞLATTI

Peşin alınan doğal gaza daha sonra gelen zammın yansıtılmasına karşın kampanya başlattıklarını belirten Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar “Ön ödemeli kartlı doğalgaz kullanan aboneler dolandırılıyor.” iddiasında bulundu

Çakar , “Yönetmeliğin iptali için mağdur ya da mağdur olmayan vatandaşlardan imza topladıklarını belirterek “Biz bu haksız uygulama karşısında hukuka, tüketici haklarına, insan haklarına aykırı bu yönetmeliğin iptal edilmesi için ve tüketicilerin daha sonradan gelen zammın tüketiciye geri ödenmesi için imza topluyoruz. 16 Ocak 2020 tarihinde bir kampanya başlattık. Mağduriyetler önlensin, haksız yere yansıtılan zamlar tüketicilere geri iade edilsin” dedi…