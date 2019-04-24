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24 Nisan 2019
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Wings For Life Vakfı
Sağlık Haberleri

Omurilik felcinde çığır açan gelişme

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İsviçre Federal Teknik Üniversitesi tarafından geliştirilen ‘Wings For Life Vakfı’ tarafından desteklenen elektrikli uyarım terapisi ‘elektro terapi’, omurilik felci geçiren İsviçreli David Mzee’nin yeniden adım atmasını sağladı.

Ünlü tıp dergisi Nature’da yayımlanan makaleye göre, tedavi yöntemi bilim dünyasında çığır açtı.

Jimnastik yaparken sakatlanan ve omurilik felci geçiren İsviçreli David Mzee, elektro terapi tedavisi sayesinde desteksiz olarak adım atmayı başardı. David Mzee (28) isimli İsviçreli genç, 8 yıl önce spor yaparken geçirdiği basit bir kaza sonucu omurilik sistemini zedeleyerek omurilik felci oldu. Lozan’daki İsviçre Federal Teknik Üniversitesi tarafından geliştirilen Wings For Life Vakfı tarafından desteklenen elektrikli uyarım terapisi sayesinde Mzee’nin bacak kasları yeniden harekete geçti ve bunun sonucunda Mzee desteksiz ilk adımlarını atmayı başardı. Mzee, tedavinin başarılı olduğu ilk anları şu sözlerle açıkladı:

“Sanırım en önemli anlardan biri koşu bandında ellerimi kullanmadan yürümeye başladığım andı. Vücut ağırlığı desteği vardı ama çubukları bırakıp ellerimi kullanmadan bir-iki-üç adım atmak çılgıncaydı. Daha önce bunu yapamıyordum.”

ARTIK DESTEKSİZ YÜRÜYOR

Nature Dergisi’nde yayımlanan makalede tedaviyi değerlendiren İsviçre Federal Teknik Üniversitesi’nden araştırma ekibi, uyguladıkları titreşimlerin zamanlaması ile beynin uyarım sistemi ile eşleştirilerek sinir hücrelerinin kas sisteminde yeni bağlantı noktaları geliştirdiğini tespit etti. Ekip, “Omurilik felci olan Mzee, geçirdiği kazanın ardından bedeninin yalnızca üst kısmında ve sağ ayağında çok az bir his kontrolü sağlayabiliyordu. Bacaklarındaki kaslara uygulanan beş aylık elektro terapi sayesinde Mzee, sol ayağında da ciddi bir kas kontraksiyonu sağlamayı başardı. Artık desteksiz yürüyebiliyor” değerlendirmesinde bulundu.

“YENİ BAĞLANTI NOKTALARI GELİŞTİRDİK”

Araştırma ekibinin başında bulunan Nörobilim Uzmanı Gregoire Courtine, “Birçok omurilik zedelenmesinde, sinirlerin sadece küçük bir kısmı sağlam kalır, ancak taşıdıkları sinyaller uzuvları hareket ettirmek veya bir kişinin vücut ağırlığını desteklemek için zayıftır. Bu şekilde sinirleri uyardığımızda, hücrelerdeki esnekliği tetiklemiş olduk. Beyin, kasları uyarırken biz de aynı anda kasları elektro terapi ile uyarıyoruz ve bunun yeni sinir bağlantılarının büyümesini tetiklediğini düşünüyoruz” diye konuştu.

Mzee dışında omurilik felci rahatsızlığı bulunan iki kişinin daha elektro terapinin sağladığı doğal tepkimelerle desteksiz adım atabildiği açıklandı. Doktor Courtine tedavi yöntemini, “Diğer iki kişi zeminde ellerini kullanmadan, hiçbir destek almadan birkaç adım bile atabildi. Çünkü aynı müdahaleyi yaptığımızda yapay ortamda yeni sinir bağlantılarının büyüdüğünü gördük. Sürekli elektriksel stimülasyon uygulamak yerine, omuriliğin fizyolojik etkinleşmesini destekleyen hedeflenmiş elektriksel stimülasyonu geliştirdik. Bu da demektir ki özel bir noktaya yönlendirilen elektrik sinyalleri, beynin omuriliği normalde etkinleştirmesini taklit etmek için gerçek zamanlı olarak kontrol ediliyor” ifadeleriyle açıkladı.

ELEKTRO TERAPİ NASIL ÇALIŞIR?

Bir darbe jeneratörüne bağlı bir dizi elektrot, omuriliğin bacak kaslarını kontrol eden bölgesine ameliyatla yerleştiriliyor. Bütün bacak kaslarını yönetmesinin hedeflendiği operasyonun ardından uyarımların zamanı; bacak hareketlerine denk düşecek şekilde gerçek zamanlı olarak kontrol ediliyor. Elektriksel stimülasyon kapatıldığı anda istemli bacak hareketleri duruyor, ama stimülasyon tekrar açıldığı anda devam ediyor. Böylece doğal yollarda yeni sinir iletişim noktaları geliştiriliyor.

Nörobilim Uzmanı Gregoire Courtine, omurilik felcinin kesin tedavisinin bulunmasına yönelik araştırmalara fon sağlamak için kurulan Wings For Life Derneği’nin katkılarıyla bulunan araştırmaya ilişkin olarak, “Bu daha başlangıç. Amacımız gelecekte bu tedaviyi herkese ulaştırabilmek” dedi. 2014 yılından beri tüm dünyada milyonlarca iyi insanın omurilik felçlileri için aynı gün aynı saatte bir araya getiren Wings For Life World Run, bu yıl 5 Mayıs’ta İzmir’de gerçekleştirilecek.

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