Omurga Rahatsızlıkları Çekmemek İçin Dik Durmak Şarttır!!!

Boynu sürekli eğik tutarak yaşamak ilerleyen zamanlarda omurga problemleri yaşanmasına neden olabilir, Bu nedenle Dik durmak gerek daima, hayata olaylara yanlışlara ve yandaşlara kısacası yanlış gördüğümüz herşeye ve herkese karşı..

Omurgalı olmanın gereğidir bu Allah biz dik duralım diye omurgalı yarattıysa neden kullanmaktan imtina edelim sorarım sizlere?

Hatırlarsanız bir zamanlar gençlerimiz başörtüsü kullandıklarından dolayı aşağı baktırılmaya zorlanıyordu şimdi yine gençler atanmış bir rektörü kabul etmediği için aşağılara bakılmaya zorlanmakta!!

(Elbetteki burada gösterileri provoke eden terör yanlısı gösteriler değil kastımız)

Sonrada bu gençlerimizden dönüp ülkemiz için çalışmalarını fedakarlık yapmalarını vatansever olmalarını bekliyoruz beyin göçüne karşı çıkıyoruz ama elimizdekilere sahip çıkmak yerine onları ötekileştirecek etiketleyecek herşeyi yapmaktanda geri durmuyoruz ve ne acıdır ki sonrada kapı kapıda aşı dileniyoruz!!!

Bir adım ileriye gidemeyen ülkemde yıllardır olaylar aynı zulüm aynı

senaryo aynı sadece oyuncular değişik…

Şimdi neden gelişemediğimizin neden bir adım öne geçemediğimizin sebeplerini herhalde çok daha iyi anlayabiliyoruz!!

Ve ne kadar acıdırki kendi gibi düşünmeyen herkesi terörist ilan ederek ötekileştirerek etiketleyerek gelişme yerine gerilediğimizinde farkında olmuyoruz!!

Üniversiteler özgür düşüncelerin yeşertildiği fikir özgürlüklerinin hayat bulduğu,sorgulayan ,araştıran yerler olması gerekirken neden siyasetin ,yasakların , istibdatvari rejimlerin yuvası olmaya devam etmektedir!!!

Böylesi bir ortamda bilimsel çalışmalar dan söz edilebilirmi yada muasır medeniyetler seviyesine ulaşabilmekten..

Sahi Özgürlükten neden korkuyoruz ki biz bu kadar ?

Bakıyorsunuz bir tarafta siyasilere ve basın mensuplarına diğer bir görüşü eleştirdiği için darp neredeyse haklı gösterilmekte diğer yandan cumhurbaşkanına hakaretten pek çok davalar açılmakta bir tarafta kayyum rektör atamasına karşı çıkan öğrenciler karga tulumba gözaltına alınmakta bir tarafta ekranlarda tehditler savurulmakta… acaba diyorum bazen ; bizim bilmediğimiz kurallar kanunlarmı var bu ülkede?

Mesela Demokratik hukuk devletinde, herkesin yürüyüş, protesto hakkı yokmu ?

Terör grupları tarafından miletin inancına, tarihsel,toplumsal değerlerine saldırı varsa polis onları göstericilerin arasından alarak ayrıştıramazmı?

devlet hepimizin değilmi ?

iktidarı eleştirmek,devleti eleştirmek anlamındamı ?

İfade özgürlüğü bu ülkede yasaklandıda haberimizmi olmadı?

Sevgili okurlar; bizler üniversitelere çocuklarımızı gönderirken başları daima dimdik dursun kimseye boyun eğmesinler haklarını savunmayı ,sorgulamayı,cesareti ,hukuka uygun davranmayı, vatanlarına sahip çıkmayı öğrensinler diye göndermiyormuyuz ?

Ünlü filozof Sokrates’in başı sitenin değerlerini tenkit etmesinden dolayı derde girmişti hani bilirsiniz, Sokrates sitenin çok tanrılılığına karşı çıkarak site değerlerini eleştirdiği ve gençleri yoldan çıkardığı gerekçesiyle yargılanmış ve idama mahkum edilmişti. Şüphesiz, bugün Sokrates’i herkes bilmekte ve anmaktadır, ama onu yargılattıranları ve yargılayıp mahkum edenleri kimse hatırlamamakta ve hatırladığında da hayırla yad etmemektedir. Tarih bu tür örneklerle doluyken hala neden özgürlüklerden ifade hürriyetinden yana olmak yerine korkuyoruz ki bunlardan ?

Gençler ; sizlerin haklı davanızın savunucusu olmanız gelecekte omurga problemleri yaşamamanız açısından elzemdir.Çünkü siz bu gidişatı değiştirecek coşkusunuz güçsünüz !!! Sizler bu devletin nadide evlatlarısınız.

Devlet te kimsenin malı değildir!!!

Devlet hepimizindir!!!

Başınız daima dik, ufkunuz açık ,

gözünüz yükseklerde olsun!!!

Bu vatan Bizim

GELECEK gençlerin…