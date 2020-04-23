Menajer Ömer Uzun, Elneny’in Beşiktaş’ta kalıp kalmayacağıyla ilgili, “Gerek Arsenal tarafında gerek Beşiktaş tarafında salgın sonrasında birtakım şeyler beklemede.

Ama şunu söyleyeyim; Elneny geçen sene kiralık bedeli verilmeden gelen bir isim. Çok kaliteli bir oyuncu. Şu ana kadar resmi bir görüşme yapamadık ancak şunu biliyorum ki gerek teknik heyet gerek Beşiktaş, Elneny’i bir sezon daha takımda tutmak istiyor. İşler biraz daha netleştikten sonra da Arsenal ile de oyuncunun gelecek sezon planlamasıyla ilgili birtakım görüşmeler yapılacaktır” dedi.

Menajer Ömer Koray Uzun, koronavirüs salgını nedeniyle futbola verilen ara sonrasında yaptıkları çalışmalar, futbolcularına gelen transfer teklifleri, virüs salgını sonrasında futbolun nasıl etkileneceği ve birçok konuda Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulundu. Tüm sektörlerin olduğu gibi futbolun da virüs salgınından ciddi anlamda etkilendiğini ifade eden Ömer Uzun, “Tüm sektörlerde olduğu gibi futbol dünyası da bu virüsten ciddi anlamda etkilendi.

Bildiğim kadarıyla 2’nci Dünya Savaşı’ndan beri futbol ilk defa bu kadar durdu. Menajerler olarak herkes gibi biz de aynı şekilde etkilendik. Genel olarak bakılırsa ciddi bir belirsizlik var, sonrasında neler olacağıyla ilgili. Biz neler yapıyoruz? Oyuncularımızla görüşüyoruz. Bu dönemde birtakım tavsiyelerde bulunuyoruz. Ligin ne zaman başlayacağıyla ilgili, kadro planlamalarıyla ilgili ciddi soru işaretleri var. Rakamlar, işin ekonomik boyunu ne olacak, biz de bu konularla ilgili FIFA’nın talimatlarını, federasyonun açıklamalarını takip ediyoruz. Bu şekilde geleceğe doğru hazırlık yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.