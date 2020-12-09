Ömer Çelik: Irkçılık insanlığa karşı işlenmiş suçtur

ANKARA, (DHA)- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ırkçılığın insanlığa karşı işlenmiş suç olduğunu belirterek, “İnsanlık suçu olan ırkçılığa karşı Başakşehir Futbol Kulübü insan onurunu savunan bir duruş ortaya koydu” dedi.

AK Partili Çelik, Twitter hesabından ‘notoracism’ etiketi ile yaptığı paylaşımda, “Irkçılık insanlığa karşı işlenmiş suçtur. İnsanlık suçu olan ırkçılığa karşı Başakşehir Futbol Kulübü insan onurunu savunan bir duruş ortaya koydu. Başakşehir’i bu onurlu duruşundan dolayı tebrik ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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