Yıllarca TRT’de spor spikerliği yaptı Abidin Aydoğdu.Renkli bir anlatımı vardı.

Sadece topun futbolcular arasındaki dolaşım trafiğini değil; tribünleri de, yedek kulübelerini de, teknik direktörleri de güçlü gözlem gücüne dayanan ince ayrıntılarla anlatırdı.

Milli takımımızın İngiltere ile yaptığı ve 8-0 kaybettiği maçın spikeri de oydu.

Ardı ardına gelen golleri derin bir üzüntüyle aktarmıştı seyircilere.

8’inci golü yememizin ardından söylediği şu sözler hafızalarımıza kazındı:

“Vay anasını sayın seyirciler… Bir gol daha yedik…”

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Sadece spikerliğinde değil günlük hayatında da çok renkliydi.

Sohbetine doyulmazdı.

Futbol dünyasının adeta “Kara Kutu”suydu.

Hangi takım şike yaptı… Hangi kulüp yöneticisi 100 bin dolara aldığı futbolcuyu 2 milyon dolara almış gibi gösterdi… Hangi teknik direktör soyunma odasında futbolcusunu dövdü… Hangi futbolcu kumarbaz…

Tüm bunları adeta tiyatro sahnesinde şov yaparcasına coşkuyla anlatırdı karşısındakilere…

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Kadınlarla diyalogu da çok iyiydi.

Öğle saatlerinde güzel bir kadınla, akşam saatlerinde öğlenkinden daha güzel bir kadınla görebilirdiniz.

Bir arkadaşı, “Ya Abidin, senin boyun kısa… Yüzün de yakışıklı sınıfına girmez… Zengin de değilsin… Bunca güzel kadın sende ne buluyor” diye sorduğunda şu yanıtı vermişti:

“Dilim, en büyük sermayemdir benim… İltifattan, hoş sohbetten, nezaketten hoşlanmayan kadın yoktur bu alemde….”

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15 yıldır kronik böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz tedavisi görüyordu.

Ama hastalığını çok dert ettiği de söylenemezdi.

Hayata yine eskisi kadar bağlıydı, yine dostlarıyla buluşuyor, yine onlara o doyumsuz sohbetlerinden örnekler sunuyordu.

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Durumu biraz kötüleşince yapılan tetkiklerde karaciğer kanseri olduğu anlaşıldı.

Öleceğini biliyordu.

Son günlerini İstanbul-Koşuyolu Yeditepe Hastanesi’nde geçirdi, üç gün önce de 72 yıl süren yaşam parantezini kapattı.

Son nefesini vermeden Facebook’ta dostlarına şöyle seslenmişti:

“Bütün tedavileri reddederek sessiz sakin hayatın sonunu bekliyorum.

Hepinize bin selam olsun. Atatürk’e bin selam olsun. Laik Cumhuriyete bin selam olsun.

Doğum nasıl büyük bir gerçekse, ölüm de öyle büyük bir gerçek…

Yaşamımı teraziye koydum. Çok kârlıyım. Çok güzel insanlar tanıdım, inanılmaz güzel bir hayat yaşadım.

Şairin dediği gibi, bir namazlık saltanatın olacak o musalla taşında…

Elveda sevgili arkadaşlarım, elveda…”