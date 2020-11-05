Ölüme terk edilen atlar koruma altında

MERSİN, (DHA)- MERSİN polisi, sahipleri tarafından dere yatağında ölüme terkedilen 2 atı, koruma altına aldı.

Kent merkezinde devriye gezen İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisleri, Müftü Deresi yatağında yatan 2 atın ölmek üzere olduğunu gördü. Boyunlarına bağlı bulunan ip nedeniyle zor nefes alan, açlıktan dolayı da bitkin düştüğü için yalnızca kulaklarını kıpırdatabilen atların kurtarılması için belediyeden yardım istendi.

İtfaiye ile belediye yetkilileri tarafından, 5 saatlik çalışma sonucu bulunduğu yerden vinç ve iş makinesi yardımıyla çıkarılan atlar, hayvan ambulansındaki ilk müdahale sonrası hayvanat bahçesine gönderildi.

Hayvanların sahibi olduğu belirlenen 2 kişinin kimliğini tespit eden polis, kişilere toplam 2 bin 841 TL idari para cezası keserken, atların sağlık durumlarının iyiye gittiği ve yeniden ayağa kalktıkları öğrenildi.

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