Üstad ne güzel söylüyor: Ne at kaldı ne kervan hepsi çekip gittiler

İyi insanlar iyi atlara binip gittiler.

İyi insanlar,yaşantılarında örnek bıraktıkları güzel hayatları ve örnek yaşantıları tarifsiz güzellikleriyle hayata veda edip gidiyor.

–Her ne kadar gündemde tutmayı kendimize yaklaştırmak istemesek de, ölüm hayatımızın gerçek bir parçası. Bizler onu unutsak da, o bizleri hiç unutmuyor; vakti gelince dünyadaki rızık tükenince o bizim kapımızı çalıyor. İnsanca ve islamca bir hayat sürmek ölümün korkulacak bir son olmadığını anlamamızı gerekli kılar..

Yine Üstad Necip Fazıl’ın dediği gibi;

“Ölüm güzel şey; budur perde ardından haber

Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber?”

Peygamberimiz (s.a.v) öldüğüne göre güzel bir şeydir. O dostu dosta kavuşturan bir köprüdür. İnsanlar ölüm ve ölüm sonrası hayatın mahiyetini bilmediği için hayatın bu dönüm noktasını soğuk ve itici buluyor.

Cahit Sıtkı Tarancı “yaş otuz beş” şiirinde;

Neylersin ölüm herkesin başında.

Uyudun uyanamadın olacak.

Kim bilir nerde, nasıl, kaç yaşında?

Bir namazlık saltanatın olacak,

Taht misali o musalla taşında.

—Dizeleri ile ne güzel ifade etmiş ölümün zamanı belli olmayan bir anda hepimizin başına gelebileceğini, korkulacak bir şey olmadığını… Ondan kaçamayız o bizi mutlaka gelir bulur. Yüce Allah “her nefis ölümü tadacaktır.”(Al-i İmran 3/185) buyurarak yaratılan her canlının öleceğini ve ölümün tadını tadacağımı bildirmektedir..

Öyleyse kaçmak yerine yapılacak en akıllıca iş onu beklemek, giderken götüreceklerimizin hazırlığını yapmak olmalı..

Ancak yaşadığımız şu hayatın keşmekeş süsüne ve yalanlarına kendimizi öylesine kaptırıyoruz ki, hiç ölmeyecek gibi kırıp dökmekten, ezip geçmekten çekinmiyoruz. Ta ki, aniden gelen bir ölüm haberi ile sarsılarak kendimize gelinceye kadar..

Haber tam yüreğimizin bam teline basıveriyor. İşte o zaman anlıyoruz, kaygılarımızın, endişelerimizin gereksiz olduğumu ve her şeyimizle bağlandığımız bu dünyanın yalan, değişmez gerçeğin ise ölüm olduğunu…

Sağlıcakla…