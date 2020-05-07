Kapitalist sistem yelkenleri pek erkenden suya indirdi ve anlaşılan para kaybetme korkusu virüsün yarattığı ölüm korkusunu yendi, ölüm ile ekonomi arasında nihai bir tercih yapıldı!!!

Ekonomileri açma girişimleri hız kazandı, halk eski normale dönsün, çalışmaya başlasın deniyor. Tabi burada para babası elitlerin halka karışıp, işe güce koşacaklarını, eski normallerine döneceklerini düşünmüyoruz, onlar çok çok tecrit altındaki güvenli mekanlardan telekonferans ve benzeri dijital teknolojileri kullanıp, işlerini uzaktan ve virüs bulaşma tehlikesi olmadan yönetecekler. Olan metroya, otobüse, dolmuşa binip kalabalık atölye, fabrika, maden, tarla ve şantiyelerde çalışmak, tıklım tıkış koğuşlarda yatmak zorunda olan emekçilere, bunların aynı evde yaşamak zorunda olduğu yaşlı ana babalarına olacak gibi duruyor.

Baskıya boyun eğip, ekonomiyi yeniden açmakta aceleci davranan liderlerin en önde geleni Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, “Ülke ekonomisi yeniden faaliyete geçirilirken ölümler olabilir, çünkü artık insanları evlerine kapatmayacaksınız. Ancak aynı zamanda sosyal mesafeyi koruyacak, ellerimizi yıkayacağız” diyor. Ölen kendi yakını ya da sevdikleri olmadığı müddetçe atıp tutmak kolay tabi.

Trump, corona virüs önlemleri nedeniyle işlerini kaybeden kişilerin psikolojik sorunlar yaşamaya başladığına dikkati çekerek, “Ülkede onlara bir bakın. İnsanlar aşırı dozdan ya da intihardan ölüyor. İnsanları işlerine geri döndürmeliyiz, biz de önlemleri gevşeterek bunu yapıyoruz” diye konuşarak kendince bir gerekçe üretmekten de geri kalmadı.

Virüs önlemlerinin uzun süreli uygulanamayacağını savunan Trump, “Önümüzdeki 3 yıl boyunca evimizde oturamayız. Ülke ekonomisini yeniden faaliyete geçirmeliyiz” değerlendirmesinde de bulundu. Kimse 3 yıl evde oturulsun demiyor elbette lakin bir aşı, ilaç ya da kesin tedavi bulunana kadar sadece ve sadece yaşamsal olan alanlarda ekonomik faaliyete izin vermeli, keyfe keder işler kesinlikle yapılmamalıdır diyorlar.

Donald Trump, ABD’li uzmanların “etkili bir tedavi ya da aşı bulunana kadar corona virüsün büyük bir tehdit olmaya devam edeceği” açıklamalarını da reddederek, “Virüs geçene kadar ülkede daha çok insan ölecek. Aşı çalışmaları konusunda iyi iş çıkarıyoruz, ancak aşı olsun ya da olmasın, virüs gidecek ve biz normale döneceğiz. Ama bunun zor bir süreç olduğundan kimsenin şüphesi yok” diyerek kendi görüşünü dile getirdi.

Donald Trump’a Johns Hopkins Üniversitesi’nin, “önlemlerin azaltılması durumunda ülkedeki günlük ölüm rakamlarının 3 bini bulabileceği” ve Washington Üniversitenin “ağustosa kadar ABD’deki ölü sayılarının 135 bine ulaşabileceği” yönündeki tahminleri de soruldu.

Donald Trump, bu tahminlerin ülkede hiçbir önlem olmadığı varsayımına dayandığını savunarak, “Bu modeller ilk günden beri çok yanlıştı. Bu üniversitelerin bugüne kadar yaptığı tüm tahminler başarısızdı ama yenilerini yapmaya devam ediyorlar” diye cevapladı.

Donald Trump elbette kendi başarısızlığını ve ilk başlarda “yaz gelince bu salgın geçer gider önemli değil” yargısında bulunduğunu unutmuş gibi görünüyor, ekonomik kriz derinleşip, kasım ayındaki seçimleri kaybetme olasılığı ön plana çıkınca etekleri tutuştu anlaşılan.

Peki ekonomileri hızla açmak ve erken bir normalleşme çabaları doğru mu? İşin açığı ülkeleri yönetenlerin işi çok zor; tam aşağı tükür sakal, yukarı tükür bıyık misali bir durum.

Ekonomileri açsalar insanlar sokağa çıkmak zorunda kalacak bir kısmı virüs kapıp ölecek, açmasalar aç ve gelirsiz kalacak ve ayrıca bir çok firma zarar edip iflas edecek muazzam miktarda bir servet buharlaşacak, hakikaten çok zor bir karar, çok zor bir tercih.

Tüm dünyada ekonomi durmuş vaziyette, bu sürdürülebilir bir durum değil, lakin bu virüs bilim insanlarının dediği kadar öldürücü ise ödenecek bedel de çok ağır, hiç kimse 1918’de ki İspanyol gribi salgınını ve bu salgında hayatını kaybeden 50 milyona yakın insanı unutmamalı. Eğer bu virüs dünya nüfusunun yarısına bulaşırsa ve ölüm oranı binde 1 olursa 35 milyon insan ölür!!!

İspanyol gribi salgınının dünyada hangi siyasi, ekonomik ve sosyal değişimlere yol açtığını göz önüne alırsak hiçbir şey eskisi gibi olmayacak yargısının içini çok daha rahat doldurabiliriz.