Ölü balinayı görüntüleyen amatör balıkçı: Körfezde onu besleyecek potansiyel yok

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY’da, İskenderun Körfezi’nde ölü balinayı cep telefonuyla görüntüleyen amatör balıkçı Onur Çopur, balinanın boyunun 20 metre üzerinde olduğunu belirterek, “Beslenme nedeniyle ölmüş olabileceğini düşünüyorum, çünkü körfezde onu besleyecek potansiyel yok” dedi.

İskenderun’da esnaflık yapan amatör balıkçı Onur Çopur, yeğeni ile birlikte dün balık tutmak için denize açıldı. Denizde hareketsiz bir cisim gören Çopur, tekneyle yanaştığında ölü balinayla karşılaştı. Cep telefonuyla ölü balinayı çeken Çopur, görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

İskenderun’da doğan herkesin deniz sevdalısı olduğunu ve bu nedenle balıkçılığa ilgi duyduğunu belirten Onur Çopur, o anları Demirören Haber Ajansı’na (DHA) anlattı. Çopur, şunları söyledi:

“Cismi görünce ilk başta anlayamadık. Yaklaşmaya başladık ancak çok kötü bir koku yayılıyordu. Yaklaşınca balina olduğunu anladık. Nasıl geldiğini bilmiyoruz ama koku nedeniyle hemen oradan ayrıldık. Boyu 20 metrenin üzerindeydi, çürümüştü. Beslenme nedeniyle ölmüş olabileceğini düşünüyorum, çünkü körfezde onu besleyecek potansiyel yok. Çocukluğum buralarda geçti, hiç böyle balina görmedim. Geçenlerde Adana’nın Karataş bölgesinde canlı balina görüldü ama o balina, bu balina mı bilemiyorum.”

BÜYÜK HEYECAN YAŞAMIŞLARDI

Adana’nın Karataş ilçesinde 21 gün önce denize açılan balıkçılar, heyecanla telefonlarına sarılarak 15 metrelik oluklu bir balina görüntüledi. Bir süre teknenin yanında ilerleyen balinayı gören balıkçılar, cep telefonlarının kamerasıyla bu anları kaydetti. Balina, birkaç dakika sonra teknenin yanından uzaklaşarak gözden kayboldu.

İskenderun Körfezi’nde ölü halde bulunan balinanın, Adana’nın Karataş ilçesinde balıkçıların görüntülediği oluklu balina olup olmadığı araştırılıyor.

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