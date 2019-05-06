20.6 C
Ankara
6 Mayıs 2019
Ana Sayfa Video Haber Oltu’nun sarı ve kırmızı laleleri
Oltu’nun sarı ve kırmızı laleleri
Oltu’nun sarı ve kırmızı laleleri
Video Haber

Oltu’nun sarı ve kırmızı laleleri

Editör Editör

-

6
0

Erzurum’un Oltu ilçesinde Lale Dağı’nda açan sarı ve kırmızı laleler muhteşem bir doğal güzellik oluşturuyor.

Vatandaşlar, Türkiye’nin endemik bitkilerinden olan lalelerin korumaya alınması gerektiğini belirtti.

Deniz seviyesine 1893 metreyle Türkiye’nin rakımı en yüksek kenti olan Erzurum‘a 116 kilometre mesafedeki Oltu, ılıman iklimiyle dikkat çekiyor. 1275 metre rakımda yerleşim alanına sahip ilçe havaların ısınmasıyla birlikte rengarenk çiçeklere büründü. Erzurum’a göre daha sıcak olan ilçede bahar aylarında çıkan sarı, kırmızı laleler boy göstermeye başladı.

Oltu’da açan lalelerin korumaya alınması gerektiğini belirten MÜSİAD Erzurum Şube Başkanı Fuat Demir, çiçeklerle ilgili farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi. Oltu lalesiyle ilk olarak Atatürk Üniversitesi’nde bir programda bilgi sahibi olduğunu ifade eden Demir, “Oltu Kaymakamı ve Belediye Başkanından rica ediyoruz. Burayı sit alanı, koruma alanı ilan edelim. Çünkü bu lale gerçekten tamamen doğal. Millet buraya gelsin, kimse bunları koparmasın. İlçemiz cağ kebab ve Oltu taşından sonra neden bir lale kenti olmasın. Onun için bu dağı hep birlikte koruyalım” diye konuştu.

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Önceki İçerikÇankaya’da Anneler Günü
Sonraki İçerikSon 3 haftaya ateş hattında giren ekipler ligde kalamıyor
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

Bu Haberler Kaçmaz!

Başta Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Arjantin, İtalya, Hollanda, Fransa, İrlanda, Hong Kong, Endonezya ve Avustralya olmak üzere pek çok ülkede eş zamanlı olarak yükselişe geçen MegaCortex, Türkiye’deki kurumları da tehdit ediyor.

MegaCortex adlı yeni bir fidye yazılımı tehlike saçıyor

Editör -
Başta Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Arjantin, İtalya, Hollanda, Fransa, İrlanda, Hong Kong, Endonezya ve Avustralya olmak üzere pek çok ülkede eş zamanlı olarak yükselişe geçen MegaCortex, Türkiye’deki kurumları da tehdit ediyor.
Android Q işletim sistemi telefonları baştan sona değiştirecek pek çok özellikle birlikte geliyor. Bunlardan en dikkat çekeni ise hiç şüphesiz Android telefonlara sunulacak gece modu özelliği olacak.

Telefonunuz güneş battığı anda kararacak

Rusya'da yanan uçaktaki yolcu, facia anlarını kaydetti

Rusya’da yanan uçaktaki yolcu, facia anlarını kaydetti

İsrail Ulusal Altyapı, Enerji ve Su Kaynakları Bakanı Yuval Steinitz, İsrail ve Filistin arasındaki ateşkese tepki göstererek, “Hamas’tan kurtulmak için Gazze’yi işgal etmeliyiz” dedi.

İsrailli Bakan: Hamas’tan kurtulmak için Gazze’yi işgal etmeliyiz

AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Dış Haberler

Rusya’da yanan uçaktaki yolcu, facia anlarını kaydetti

Editör -
Rusya’nın başkenti Moskova’da havalimanına acil iniş yaparken alev alan yolcu uçağında bulunanlardan 41 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Devamını Oku
Kültür-Sanat Haberleri

Türkiye, adab-ı muaşerete ihtiyaç duyuyor

Editör -
Birlikte yaşamanın inceliklerini kapsayan adab-ı muaşeret kuralları, İbn Haldun Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından yeniden gün yüzüne çıkarıldı.
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

‘Piyano çalan insansı robot’ ilgi odağı oldu

Editör -
Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin ev sahipliğinde 2-5 Mayıs 2019 tarihleri arasında, bu yıl 8'inci kez düzenlenen 'Turkish Airlines Sciense Expo Bilim Festivali'nde, 'piyano çalan insansı robot' ilgi odağı oldu.
Devamını Oku
Video Haber

Kars’ta ‘çocuğa şiddet’ sosyal deneyi

Editör -
Kent merkezinde, deney gereği rol yapan bir anne, kızını saçından tutarak yere attı, tokat attı ve bağırdı.
Devamını Oku

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71