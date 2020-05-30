ERZURUM’un Oltu ilçesinde, baharla birlikte kendiliğinden yetişen gelincikler, ovayı kırmızıya boyadı.

Erzurum’da, geçen hafta etkili olan yağış ve fırtınanın ardından Oltu’da hava sıcaklığı mevsim normallerine yükseldi. En yüksek sıcaklığın 20 dereceye ulaştığı ilçede doğa da canlandı. Oltu ilçesine bağlı Dutlu Mahallesi’nde açan gelincikler doğayı gelin gibi süslerken, yeşil doğanın ortasında oluşan kırmızı gelincik tarlaları büyük ilgi gördü. Dutlu Mahallesi’nde oturan Recep (55) ile eşi Muazzez Akbulut (52), gelinciklerin içerisinde dolaşarak büyüleyici güzelliklerin keyfini çıkardı.

Oltu- Göle karayolu kenarında kırmızıya dönen gelincik tarlaları vatandaşların da dikkatini çekiyor. Araçlarından inen vatandaşlar, gelincikler arasında bol bol fotoğraf çektiriyor.