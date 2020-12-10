Olta balıkçılarına 3 metre şartı… Galata Köprüsü’ne sarı çizgiler çizildi

Burçak BOZKUŞ – Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL (DHA) – İçişleri Bakanlığı’nın dün yayınladığı genelgeye uygun olarak olta balıkçılığı yapılan sahil bantlarında yeni pandemi önlemleri uygulanmaya başladı. Bu kapsamda olta balıkçıların Galata Köprüsü’nde de yerlere sosyal mesafe işaretlemeleri yapıldı, 3 metre aralıklarla sarı çizgiler çizildi.

İBB Trafik Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmayla Eminönü, Karaköy, Bebek, İstinye, Unkapanı ve Galata köprülerinde yerlere sosyal mesafe işaretlemeleri yapılıyor. Çalışmayla, olta balıkçılığı yapan balıkçılar arasında en az 3 metre mesafe bırakılması ve böylece bulaşın azaltılması amaçlanıyor. Ayrıca önlemler kapsamında maske takılması ve açık havada sigara içilmemesi de sağlanacak. Uyarıları dikkate almayanlar hakkında ise Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesine göre adli işlem başlatılacak.

“BURADAKİ KAVGA DA BİTMİŞ OLDU”

Yıllardır Galata Köprüsü’nde balık tuttuğunu söyleyen Sezgin Ünlü, “Çok iyi oldu. Sosyal mesafeyi korumuyorlar maalesef. Tartışıyordu burada insanlar. Uyarıyoruz, ‘Arkadaşlar aynı yerde duramayız’ diyoruz ‘virüs var’ diyoruz ama maalesef olmuyordu. Şimdi böyle çok iyi oldu. Buradaki kavga da biter. Herkes yerinde durursa hiçbir problem olmaz yani” diye konuştu.

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