Ölmeden Gömülenler

Hepimiz Victor Hugonun dediği gibi birer Comdamneyiz! Belirsiz bir süre için idam cezası ertelenmiş hükümlüyüz ve bize tanınmış biraz zaman var , sonrası … sonra yokuz !!! Diğer bir açıdan baktığımızda da kimimiz 25 inde ölüyor belki 75 inde gömülüyorken kimi de gömülüp asla ölmeyebiliyor!!

Yaşadığını zanneden pek çok insandan daha çok hayatınızda olabiliyor!

Kimileri var ki belki bir ömrü yanyana geçirdiğinizi düşünüyorken sadece bakıp geçtiğiniz asla görmediğiniz olarak kalıveriyor , kimileride varki hiç bakmadığınız halde heryerde her an onu gördüğünüz…

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Ölüm çok acı, çok ağır bir kelime yaşayan için, oysa daha ağır olanı ölmeden öldürdüklerimiz bence !!!

Nedense kimse çok farkına varmıyor yada düşünmüyor ölenlerdenmiyim acaba yoksa yaşıyormuyum birilerinin gönüllerinde diye ?

Oysaki bu soru hayata karşı manifestodur bence sürekli kendi kendini de sorgulamalıdır insan ; kimde ne kadarım diye?

Bir gönülde yaşıyor olmak, bir dile dua olarak konmak, bir insana yoldaş olabilmek , bir derda deva bir yaraya ilaç olablmek,bir davaya ömür adayabilmek, bir hayvana yuva bir ağaca cansuyu bir evlada rolmodel kısaca insanlığa dünyaya fayda sağlayabilmek, ölmemek , yaşıyorken ölmemek gerek …

Yaşadığının farkında olabilmek ve birilerini yaşatmak içinde, birileri için de yaşıyor olmak işte tüm mesele bu kanaatimce!

Düşünüyorum öyleyse varım diyen filızofunda kasdettiği düşünme bu varlığın düşüncesi , var olabilmenin yaşarken ölmemiş olmanın özeti adeta..

Sözün özü nefes alıp vermek değildir yaşamak !!!

Ölmeden önce içimizde gömdüysek birilerini artık onun kaç yıl nefes alıp verdiğinin bir manası yoktur bizim için , yaşamak birlikte nefes almaktır zira…

Hepimizin belirli bir süre için gönderildiği şu yeryüzünde ölmeden mezara girenlerden olmayalım kıymetli okurlar

Ne kendimiz nede başkaları için!

Sevelim ,sevilelim ,savaşalım , mücadele edelim, var olalım daima sevenlerimiz için, yaşadığımızı hissettirelim , yaşatalım sevdiklerimizi de içimizde…

Bir avuç toprakta biz atmayalım üzerlerine!

O gün geldiğinde bunu yapacak olan insanlar fazlasıyla olacaktır!!!

Bizim derdimiz yaşatmak olsun içimizde sevdiklerimizi !

Ölüm acı ölüm korkutucu ölüm yok edici!

Ölmüş olsada gömemediklerimiz de var olacak elbet, gömmemiş olsakta öldürdüklerimiz gibi …

Biz yaşayan ve yaşatan olalım yine…

Muhabbetle