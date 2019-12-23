Milli atlet Berke Akçam, İstanbul’daki Salon Olimpik Deneme’de 60 metre engelli yıldızlar rekorunu 7.65’e indirme başarısı gösterdi.

Geçtiğimiz yaz Avrupa U20 Şampiyonası’nda 4×400’de altın madalya kazanan takımın üyesi olan milli atlet Berke Akçam, rekorlarına bir yenisi ekledi. İstanbul Ataköy Salonu’nda yapılan Salon Deneme Müsabakaları’nın ikinci gününde 60 metre engelli mücadelesinde U18 kategorisinde yarışan Berke Akçam, yarışmayı 7.65 ile tamamladı. Berke, böylece 7.85 ile Serhat Bulut’a ait olan Türkiye U18 salon rekorunu 0.20 saniye geliştirdi.

2002 doğumlu Berke Akçam, böylece 2019 sezonu içinde dördüncü Türkiye rekorunu kırarak sezonu noktaladı.

Erkekler 800 metrede yarışan bir başka Avrupa şampiyonu unvanlı atlet Murat Yalçınkaya ise, 1:49.90’lık derece yaptı. Murat bu dalda, Halit Kılıç’a ait Türkiye rekorunu 0.10’luk bir farkla kaçırdı.Ek alanı

