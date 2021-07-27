Ölenlerin fotoğrafları // Beyoğlu’nda akrabalar arasında silahlı çatışma: 3 ölü, 1 yaralı

Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)- ADANA'nın Kozan ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıkarken, 45 orman işçisiyle karadan ve havadan söndürme çalışması başlatıldı. Horzum bölgesinde, saat 14.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle...