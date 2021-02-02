Ölenlerin fotoğrafı // Avcılar’da dehşet; Eşi ve eniştesini öldürüp kaçtı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN’da aç kalan domuz sürüsü köye indi. Domuzlar, bir otomobil sürücüsü tarafından görüntülendi. Merkeze bağlı Kocareis köyünde gece yarısı saatlerinde bir otomobil sürücüsü domuz...