Ölen kişinin fotoğrafları// Sultangazi’de ceviz kırma cinayeti

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Pandemi hastanesinde yeni yılı karşıladılar
Hasan DÖNMEZ-Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)- KONYA’daki pandemi hastanelerinden Konya Eğitim Araştırma Hastanesi’ndeki sağlık personeli yeni yıla çalışarak girdi. Sağlık görevlileri yeni yılı karşılarken, bir yandan...
Kavga eden şehit babası ve imam barıştı
Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde trafik kazası sonrası kavga eden şehit babası Kamil Demirci ile imam Ahmet Akkaya, şehit Ayhan Demirci'nin mezarı başında...
Beyoğlu’nda uyuşturucu operasyonu kamerada
Adem VAROL / İSTANBUL,(DHA) - BEYOĞLU'nda polis metruk binaya uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyon anı kameraya yansırken, polis ekipleri ele geçirilen uyuşturucular ile ‘OHH’ yazdı....