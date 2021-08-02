Ölen kişinin fotoğrafı// Ümraniye’de servis minibüsü kazası güvenlik kamerasında: 1 ölü, 5 yaralı

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Ana Sayfa Güncel Haberler Ölen kişinin fotoğrafı// Ümraniye’de servis minibüsü kazası güvenlik kamerasında: 1 ölü, ...
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