(Ölen kadının fotoğrafıyla)Bağcılar’da eşini uykusunda öldürdü

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Serdar ALTINTEPE – Vedat BAYRAKTAR/İSTANBUL,(DHA)- BAĞCILAR’da Faruk Karabülak, eşi Kudret Karabülak’ı uyuduğu sırada silahla vurarak öldürdü. Cinayet sonrasında evden ayrılmayan Faruk Karabülak gözaltına alınırken, Kudret Karabülak’in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olay, saat 08.30 sıralarında Göztepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Faruk Karabülak (38), elinde silahla eşi Kudret Karabülak(32) uyuduğu sırada bir süre başında bekledi. Faruk Karabülak uyuyan eşinin başına silahla ateş etti. Kudret Karabülak kanlar içinde kalırken, silah sesini duyan çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kudret Karabülak’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet sonrası evden ayrılmayan Faruk Karabülak ise gözaltına alındı. Kudret Karabülak’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Çiftin 11 yaşındaki kızının cinayet sırasında evde olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor. (DHA)

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