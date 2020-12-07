Ölen işçilerin fotoğrafları // Arnavutköy’de taş ocağında göçük

Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karabağlar ilçesinde kaçak olarak faaliyet gösterdikleri öne sürülen ve geçen aylarda belediye tarafından kapatılacağı açıklanan hurdacıların çalışmaya devam ettikleri ortaya çıktı. Kaçak moloz ve hafriyat...