Ölen işçilerin fotoğrafları // Arnavutköy’de taş ocağında göçük

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Denetimde kesilen cezayı Türkiye’den çıkarken ödeyebileceğini öğrenince sevindi
İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında Türkiye’de ilk kez hafta içerisinde dün akşam uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan yabancı uyruklu 5 kişiye Avcılar’da...
İzmir Karabağlar’daki kaçak hurdacılar faaliyetlerine devam ediyor
Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karabağlar ilçesinde kaçak olarak faaliyet gösterdikleri öne sürülen ve geçen aylarda belediye tarafından kapatılacağı açıklanan hurdacıların çalışmaya devam ettikleri ortaya çıktı. Kaçak moloz ve hafriyat...
Şehit uzman çavuşun cenazesi, memleketi Mardin’e uğurlandı (2)
TOPRAĞA VERİLDİ Suriye'nin Afrin Gazaviye Üs Bölgesi’nde PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Altun'un (27) cenazesi, memleketi Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı kırsal...
Kısıtlamayı ihlal eden sürücü, polislerin ateşini ölçmek isteyip, kimlik sordu
Onur GÜDEN/ KARASU (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Karasu ilçesinde yabancı plakalı otomobiliyle kontrol noktasında durdurulan Ergün D., polis ekiplerinin aracının plakasının fotoğrafını çekmesine, "Ben Türk...