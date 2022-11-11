Öldürülen eşi için açtığı 1,8 milyon TL’lik tazminat davasında ‘temyiz süresi’ tepkisi

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Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)-ANTALYA’da 6 yıl önce Gökhan Pusat’ın, kullandığı özel halk otobüsüyle ezerek öldürdüğü Mehmet Oktay Kurt’un (41) eşi Filiz Kurt, açtığı davayla 1,8 milyon TL tazminat kazandığını, ancak dosyanın 3 yıldır temyizde olduğunu belirterek, “Geç gelen adalet, adalet değildir” dedi.

Olay, 6 Mart 2016 tarihinde meydana geldi. Bir arkadaşının yanına giden Mehmet Oktay Kurt, akşam saatlerinde Karşıyaka Mahallesi’ndeki evine dönmek için Gökhan Pusat yönetimindeki 07 KZ 979 plakalı özel halk otobüsüne bindi. Şoför Pusat, iddiaya göre Kurt’un koltukta uyuyup kaldığını görünce cep telefonunu aldı. Kurt’un fark etmesi ile ikili arasında kavga çıktı. Pusat, indirip kavga ettiği Kurt’tan kaçmak için otobüse binip gaza bastı. Bu sırada kolu kapıda sıkışan Kurt, bir süre sürüklendi ardından aracın altında ezilerek hayatını kaybetti. Trafik kazası olarak değerlendirilen olay ile ilgili gözaltına alınan Gökhan Pusat, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DOSYA AĞIR CEZAYA TAŞINDI

Pusat hakkında 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle Antalya 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde taksirle ölüme neden olduğu suçlamasıyla dava açıldı. Otobüsteki kamera görüntülerinin izlenmesi ile açığa çıkan olay ile ilgili dosya, 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Gökhan Pusat, ‘suç delillerini gizlemek amacıyla kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmaya başlandı. Davanın karar duruşmasında ‘Bir suçu gizlemek amacıyla insan öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum edilen Pusat’ın cezası, eylemin olası kasıtla işlendiği gerekçesiyle ömür boyu hapse indirildi. Sanığın cezasını takdir indirimi ile 25 yıla düşüren mahkeme, ‘hırsızlık’ suçundan da 5 yıl hapse hükmetti.

TAZMİNAT DAVASI AÇILDI

Bu sırada Mehmet Okan Kurt’un eşi Filiz Kurt 2016 yılında halk otobüsü sahibi Hatice K.’ye kan bedeli için maddi tazminat davası açtı. 2019 yılı Kasım ayında Hatice K.’nin, Kurt’a 1 milyon 800 bin TL ödemesine karar verildi. Hatice K. ve avukatları, karara itiraz edip, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi’ne gitti. Dosyanın 3 yıldır mahkemede olduğunu, bu nedenle mağdur olduğunu ifade eden Filiz Kurt, adalet istediğini söyledi.

‘ADALETE İNANCIM SARSILDI’

Antalya Adliyesi önünde bugün basın açıklaması yapan Filiz Kurt, “Eşimi önce trafik kazası sandığımız, daha sonra cinayet olduğunu öğrendiğimiz bir olayda kaybettim. Ceza davası lehime sonuçlanmış olsa bile sigorta şirketine açtığım ve kazandığım, ancak karşı tarafın temyize götürdüğü dava yıllardır Antalya Bölge Adliyesi Mahkemesi’nde beklemekte olduğu için hukuk mücadelem hala sürmektedir. Bu yüzden geç gelen bir adaletin, adalet olduğuna dair inancım sarsılmıştır” dedi.

‘DAYANACAK GÜCÜMÜZ KALMADI’

2 çocuk annesi ve epilepsi hastası olduğunu belirten Kurt, “Eşimin ölümüne sebep olan aracın ruhsat sahibi Hatice K. aleyhine açtığım dava lehime sonuçlanmış olsa bile icra takibim sonuçsuz kalmış, mahkeme kararı Hatice K. tarafından hiçe sayılmaya devam edilmektedir. İki çocuğumla verdiğim geçim mücadelesi sağlık sebeplerimden dolayı tam bir çıkmaza girdi. Dayanacak güzümüzün kalmadığı şu günlerde adaletin yerini tam olarak bulması gerekir. Çünkü geç gelen adalet, adalet değildir” diye konuştu. (DHA)

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