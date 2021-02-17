Öldürülen ailenin şüphelisi, kocanın ilk eşinden olan 19 yaşındaki oğlu çıktı (2)

OTOPSİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Eskişehir’de İlkay-Emel Tokkal çifti ile 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk’un öldürülmeleriyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Olayın ardından cansız bedenlerinin kaldırıldığı Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde ise Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında Tokkal çifti ile çocukları Ali Doruk’ un otopsi işlemlerine başlandı.

BABASINI KORONAVİRÜSTEN KAYBETMİŞ

Acı haberi alarak İstanbul’dan gelen yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Enişte Erhan Türk, İlkay Tokkal’ın yaklaşık 3 ay önce babasını koronavirüs nedeniyle kaybettiği belirterek, “İlkay Tokkal’ın kız kardeşinin eşiyim. Akşam 18.00 gibi ilk eşinden telefon geldi. En son eşim Pazartesi günü konuştu. İlkay’ın doğum günüydü. Hiçbir sorunu sıkıntısı yoktu. Olsa ben mutlaka bilirdim. Sürekli görüşürdük. Arada gelip gidiyordum. İşi pandemi dolayısıyla sıkıntılıydı. Çok büyük bir sıkıntısı yoktu. Maddi yönden büyük bir sıkıntısı yoktu. Oğlu ile yaşadığı sıkıntısı abartılacak gibi değil. Baba oğul ilişkisi iyiydi. Eşi ve ailesiyle çocuk gibi sohbetleri vardı. Hiçbir sıkıntıları yoktu. Baba oğul değil, sanki çocukluk arkadaşı gibiydiler. Emel hanımdan İzmir’de okuyan bir kızı var. 2016 yılında evlendiler. Arabasını sattı. Bütün borçlarını kapattı. Hali vakti yerindeydi. Kayda değer borcu yoktu. Evlilikten öncede çok iyi arkadaşlığımız vardı. Bana bir şey olsaydı kesin söylerdi” dedi.

‘CENAZELERİ AYIRMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ’

Tokkal çifti ve Doruk’un otopsi işlemlerinin sürdüğünü ifade eden Türk şunları söyledi: “Cenazeleri ayırmayı düşünmüyoruz. Çok iyi anlaşan bir çiftti. Ben bazen çocuk gibisiniz diye kızıyordum. Ailesi de istemiyor. İlkay’ın babası da 3 ay önce koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti. Onun yanına defnedilmesi gündeme gelmişti. Ancak ortak bir çocukları var ayırmak çok doğru gelmedi. Hayırlısı böyle diye düşündük”

AVUKAT: OLAY CİNAYET

Tokkal ailesinin akrabası ve avukatlığını yapan Tolga Şıray ise olan kesinlikle bir cinayet olduğunu söyledi. Savcılık ve Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nün tüm birimleriyle cinayeti aydınlatmak için çalıştığını anlatan Av. Şıray, “Şuan otopsi yapılıyor. Olay bir cinayet. Failin kim olduğu belli değil. Emniyet ve savcılık soruşturma yürütüyor. Herhangi bir şahsın yaptığına dair bir kayıt yok. Emniyet sağ olsun ellerinden geleni yapıyor. Failin kim olduğu ile net bir şey yok. Bazı mecralarda yanlış isimler belirttiler. Kimseyi bu şekilde itham etmek doğru değil. Soruşturma sürüyor” dedi.

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