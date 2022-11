Öldüren yumruğa indirimle 5 yıl hapis ve tahliye

- Reklam -

Fatih TURAN/ TRABZON, (DHA)- TRABZON’da, 8 ay önce sevgilisinin cep telefonuna mesaj attığı iddiasıyla sokak ortasında yumruk attığı Alper Korkmaz’ın (28) ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuklanan İsmail Can (25), ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan 5 yıl hapse çarptırıldı. Tahrik indirimi uygulayıp, tutukluluk süresini de göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, sanığın adli kontrolle tahliyesine hükmetti. Korkmaz ailesi ve avukatları, karara itiraz etti.

Olay, 16 Mart’ta, Gazipaşa Mahallesi Uzun Sokak’ta meydana geldi. KPSS’ye hazırlanan İsmail Can, Afganistan uyruklu sevgilisi T.Y.’nin cep telefonuna mesaj attığını öne sürdüğü Alper Korkmaz’ı arayarak kafede buluştu. T.Y.’nin de bulunduğu kafede konuşmaya başlayan ve aralarında tartışma çıkan ikili, daha sonra sokağa çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail Can’ın yumruklu saldırısına uğrayan Korkmaz, aldığı darbeyle yere düştü. Yığıldığı yerde fenalaşan Korkmaz, ihbarla gelen sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Boyun bölgesine aldığı darbeye bağlı yere düşmesi sonucu beyin kanaması geçirdiği saptanan Korkmaz, tedaviye alındı. 2 kez ameliyat geçiren Alper Korkmaz, tedavisinin 5’inci gününde tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan İsmail Can ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

SALDIRI KAMERADA

Sokak ortasında İsmail Can’ın, Alper Korkmaz’a yumruk atma anları da çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, boyun bölgesine aldığı yumruk darbesiyle yere düşen Korkmaz’ın, başını beton zemine çarptığı, çevredekilerin de gelerek müdahale etmeye çalıştığı anlar yer aldı.

5 YIL HAPİSLE TAHLİYE

Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma, tamamlanarak İsmail Can hakkında ‘kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma’ suçundan 16 yıla kadar hapis istemiyle Trabzon 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Karar duruşmasına sanık İsmail Can, maktulün ailesi ve taraf avukatları katıldı.​ Duruşmada son sözü sorulan Can, öldürme ve yaralama kastının bulunmadığını savunarak, özür diledi.

Mahkeme heyeti başkanı da mütalaada sanığın ‘kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma’ suçundan cezalandırılmasının talep edildiğini ancak eylemin ‘taksirle ölüme neden olma’ neticesinde gerçekleştiğine kanaat getirdiklerini belirtti. Mahkeme heyeti, Can’ı ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Tahrik indirimi uygulayıp, tutukluluk süresini de göz önünde bulunduran heyet, sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti. Alper Korkmaz’ın ailesi ve avukatları, karara itiraz etti. (DHA)

FOTOĞRAFLI

