Öldürdüğü kişinin ailesinden özür diledi

Sebahattin AYDIN/KOCAELİ, (DHA)-KOCAELİ’nin Başiskele ilçesinde iş yerine gelip kendisine silah doğrulttuğu öne sürülen Hızır Akgün’ü (34) tüfekle bacağından vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan oto tamircisi Ertekin İyem (44), ilk kez hakim karşısına çıktı. İyem ifadesinde Akgün’ü öldürme kastının olmadığını belirterek, maktulün ailesinden özür diledi.

Olay, 4 Nisan günü Başiskele ilçesinde meydana geldi. Hızır Akgün husumetli olduğu Ertekin İyem’in oto tamirhanesine gitti. Burada Hızır Akgün, iddiaya göre elindeki tabancayı Ertekin İyem’e doğrulttu. Durumu fark eden İyem, pompalı tüfekle ateş ederek Hızır Akgün’ü bacağından vurdu. Hızır Akgün kanlar içinde yerde kalırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Hızır Akgün yaşamını yitirdi. Olayla ilgili Ertekin İyem ve kardeşi Erdem İyem gözaltına alındı. Ertekin İyem tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ertekin İyem hakkında Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Bugün görülen davanın ilk duruşmasına Ertekin İyem, cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Mahkemede tanık olarak dinlenen Ersin Kaçar, “Olay günü iş yerindeydim. Hızır yanında bir arkadaşı ile geldi. Erdem’i dışarı çağırdı. Erdem ise içeri gelmesini istedi. Aralarında konuşmaya başladılar. Bu arada tartışma çıktı. Tartışma alacak verecek konusundaydı. Bu sırada maktul bir silah çıkartarak Erdem’e doğrulttu. Erdem ise bir demir parçası ile eline vurmaya çalıştı ancak silahı düşüremedi. Bu sırada sanık Ertekin oraya geldi. Bu kez maktul silahını Ertekin’e yöneltti. Ertekin dışarı çıkıp bir av tüfeği ile geri döndü. Tekrar geldiğinde korkutmak amaçlı olarak maktulün ayağına ateş etti. Diğer taraftan Erdem’in sırtı Ertekin’e dönük vaziyetteydi ve silahı almak için boğuşuyordu. Hatta Ertekin’e “ateş edecek, saklan” şeklinde sözler söyledi. O esnada Ertekin ateş etti ve maktul yaralandı” dedi.

Ertekin İyem ise, Hızır Akgün’ün ailesinden özür dileyerek, “Maktulün ailesinden özür diliyorum. Öldürme amacım hiçbir şekilde yoktur. Maktulün geçmiş eylemleri nedeniyle korkutmak amacıyla böyle bir davranışta bulundum” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi ve delillerin incelenmesi amacıyla duruşmayı ertelerken, Ertekin İyem’in tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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