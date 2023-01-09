Öldürdüğü kadın arkadaşının kızını arayıp, ‘Annen kefenini hazırlasın’ diyerek tehdit etmiş (2)

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‘ANNEM ÇOK ACI ÇEKTİ’

İzmir’de, evli olduğunu öğrendiği erkek arkadaşı Mehmet Atabay’dan ayrılmak istediği için öldürülen Necmiye Vural için Limontepe Merkez Camii’nde, öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye Vural’ın oğlu Mehmet İçen (20) ve kızları Selin Elalmış ile (24) Zeynep İçen’in yanı sıra, akrabaları ve komşuları katıldı. Cenazede yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta durabilen Selin Elalmış, “Annem çok acı çekti. Annemi öldürdüler. Ses kayıtlarını dinledim, çok bağırıyordu” diyerek gözyaşı döktü.

Kılınan namazın ardından Vural’ın bir süre omuzlarda taşınan cenazesi, Buca Mezarlığı’na götürülüp, toprağa verildi.

Davut CAN / İZMİR, (DHA)

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