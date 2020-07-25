Ne kadar abartılı yaşıyoruz her şeyi değil mi millet olarak…

Oysa âyette, “Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık” buyruğu varken… (el-Kamer 54/49).

Oysa kainat bir düzen üzerinde var edilmişken, insan dengeyle malumken, ruhun ve bedenin dengeli olması mükellefiyetlerde bile aranan zorunlulukken…

Peki neden bu ölçüsüzlük, dengesizlik, ahenk bozukluğu..



Dünyayı kendimize ve diğer canlılara yaşanılmaz bir yer haline getirmek için niye bu kadar çaba …

Ruhlarımızı, bedenlerimizi, kalplerimizi ,doğayı, çocukları ,havayı kirletmek üzere programlamışız sanki kendimizi..

Sevgimiz ölçüsüz kızgınlıklarımız ölçüsüz ,nefretimiz ölçüsüz saygımız ölçüsüz öfkemiz ölçüsüz hırsımız ,kurallarımız ,özgürlük anlayışımız ,yememiz içmemiz sözümüz sohbetimiz kısacası hayatımız ölçüsüz..

Birisiyle arkadaş dost isek ondan sınırsız sevgi ilgi bekler aynını bizden bekliyor olduğu gerçeğini göz ardı ederiz ,fikrimizi düşüncelerimizi özgürce ifade eder karşımızdakine bu hakkı tanımayız istediğimiz gibi davranış sergiler başkalarından ölçü bekleriz her şeyi elde etmek ister bizden fazlasına sahip olmasını kaldıramayız hakaret edebilir işitince tepki gösteririz ve bu kısır döngü böyle devam eder gider..

Oysa Denge öyle eşsiz bir erdem ki ,olgun insanların kişisel gelişmişliğini tamamlayabilmiş kişilerin, hamken pişmiş hatta yanmış ruhların hali …

Dengeli beslenme kavramı kadar dengeli hissedebilmeyi de öğrenebilsek keşke !!!abartılardan uçlardan uzak orta yolu bulabilsek, aklı selim hareket edebilsek her konuda ,yaşamın ahengini kaybetmesek daha güzel olmaz mıydı dünya?

Kadınlar ölmez ,çocuklar özgürce sokaklarda oynayabilir insanlar birbirini daha çok sevmez miydi

Ne siyasi ayrılıklar ne ırksal farklılıklar bizi bizden ayırabilirdi!!!

Yaratılış gayemize uygun dünya ve ahiret hayatını dengede tutabilen ayrıştırmadan, farklılıkları zenginliğimiz görerek kutuplaştırılmadan kadın erkek çocuk herkesin bir diğerine saygı duyduğu yaşamanın ahengini yakaladığımız ruhsal ve bedensel dengeyi sağladığımız mutlu ve huzur dolu günlerdir dileğimiz…