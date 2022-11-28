Olaylı Göztepe- Altay derbisinde ambulans şirketi hakkında idari soruşturma (8)

- Reklam -

ÖZEL AMBULANS ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA

İzmir’de dün oynanan Göztepe- Altay maçının da bir taraftarın korner bayrağı direkli saldırısına uğrayan konuk takımın kalecisi Ozan Evrim ile tribüne atılan işaret fişeği sonucu Göztepeli taraftar Mehmet Çakır’ın yaralandığı İzmir derbisinde, sis bombası ve işaret fişeğini stadyumun tuvaletine soktukları ortaya çıkan ambulans şoförlerinin bağlı bulunduğu özel ambulans şirketi açıklamada bulundu.

‘İŞ AKİTLERİ DERHAL FESHEDİLDİ’

Sosyal medya üzerinden yayınlanan yazılı açıklamada, suça karışan ambulans şoförlerinin iş akitlerinin derhal feshedilip, yasal sürecin takip edildiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

“Spor Toto 1. liginde Göztepe S.K. ile Altay S.K. futbol müsabakasında yaşanan üzücü ve kabul edilemez olay ile ilgili öncelikle yaralanan taraftarımıza, sporcularımıza ve tüm spor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletir, sorumluların gereken cezayı alması için yasal sürecin takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz. Ayrıca 10 yılı aşkın süredir Göztepe SK ve İzmir’in güzide spor kulüplerinin tüm spor faaliyetlerinde hiçbir sorun yaşanmadan hizmet verilmektedir. Firmamızca yapmış olduğumuz inceleme sonucunda, bu kişilerin iş akitlerinin derhal feshedilmesiyle eş zamanlı olarak, gerekli yasal süreçler başlatılıp, konu ile ilgili elimizdeki tüm bilgi ve belgeler gerekli kurumlara intikal ettirilmiştir. Çalışan personelin bireysel gerçekleştirdiği iddia edilen bu olayda firmamız ile hiçbir bilgisi ve dahli bulunmamaktadır. Firmamız, 40 yılı aşkın bir süredir sağlık sektöründe hizmet vermekte olup, düzenli olarak Sağlık Bakanlığımızın ve akreditasyon kuruluşlarının denetimlerinden başarıyla geçmektedir. Bu kabul edilemez ve insanlık onuruna aykırı eylemleri gerçekleştiren kişilerin yaptıkları, firmamızın çalışma ilkeleri ve prensipleriyle hiçbir surette örtüşmemektedir. Bu yaşananlardan dolayı bütün onurlu sağlık çalışanlarımızla birlikte derin bir üzüntü içinde olduğumuzu bir kez daha belirtmek isteriz. Yapılanlar en başta fedakârca ve özveriyle görevini yapan sağlık çalışanlarımızın emeklerine, her yıl hizmet verdiğimiz on binlerce hastamıza ve sağlık kuruluşlarına saygısızlıktır. Hiçbir koşulda kabul edilmesi mümkün değildir.” (DHA)

Ertuğrul KOÇAK/İZMİR, (DHA)-

- Reklam -

FOTOĞRAFLI