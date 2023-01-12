Olaylı derbide yaralanan Göztepe taraftarı, taburcu oldu

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Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) – Spor Toto 1’inci Lig’de geçen yıl 27 Kasım’da Gürsel Aksel Stadı’nda oynanan Göztepe-Altay karşılaşmasının 19’uncu dakikasında Altay tribünlerinden atılan işaret fişeğinin yüzüne isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Göztepeli taraftar Mehmet Çakır (45), 46 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi. Çakır, “Yüzümde yanıklar vardı. Zor zamanlar geçirdim, çok şükür toparlandım” dedi.

İzmir’in Spor Toto 1’inci Lig’de yer alan iki temsilcisi Göztepe ile Altay arasında, geçen yıl 27 Kasım’da oynanan müsabakanın 19’uncu dakikasında Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarların bulunduğu tribüne atılan işaret fişeği ile Mehmet Çakır yüzünden yaralandı. Sağlık ekipleri yaralıya müdahale ederken, sahaya atlayan bir Göztepe taraftarı, korner bayrağı direğiyle rakip takımın kalecisi Ozan Evrim’e saldırdı. Evrim, başına aldığı darbeyle yaralandı. 2 yaralı, hastaneye kaldırıldı. Başında 4 santimetre yarık oluşan Evrim 2 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. Büyüyen olaylar nedeniyle müsabaka tatil edildi. Karşılaşmanın tatil edilmesinin ardından soruşturma başlatıldı. Göztepe taraftarları stadı terk ederken, Altay taraftarları ise yaklaşık 7 saat stadyumda bekletildi. Soruşturma kapsamında İzmir Valiliği’nden yapılan açıklamada, sis bombalarını statta görevli özel ambulans şoförleri Anıl Gügercin ve Hakan Keçiyatağı tarafından karşılamadan önce Altaylı taraftarların bulunduğu yerdeki tuvalete saklandığı belirtildi. Şoförlerin, saat 16.34’te 2 sırt çantasıyla misafir tribününün bulunduğu tuvalete girdiği ve tuvaletten çantasız çıktığı tespit edildi. Polis ekipleri 2 ambulans şoförü ve irtibatta oldukları Altaylı taraftarlar ile Ozan Evrim’e saldıran Göztepe taraftarının da aralarında bulunduğu toplam 28 şüpheliyi gözaltına aldı. Olaylı derbinin ardından ambulans şirketi hakkında idari soruşturma başlatıldı.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Mahkemede şüphelilerden Furkan Ersanlı, Dinçer Demir, Kahraman Erdemir, Efe Yeşilova, Hüseyin Çelikdemir, Muhammet Emre Karaca, Anıl Gügercin, Hakan Keçiyatağı, Mert Yiyit, Serkan Holar, Çağdaş Kurt, Egehan Eygi, Anıl Bayır, Şakir Perçin, Özgür Uçak, Ümit Taş, Turgay Gülmez, Gökçen Atacan Aksoy ve Eren Karaca tutuklanarak cezaevine gönderildi. U.M.K., F.Ö., Y.A., N.A.D. ve F.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 4 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

46 GÜN SONRA TABURCU EDİLDİ

İdari soruşturma sürerken, yüzüne isabet eden işaret fişeği nedeniyle üst ve alt çene kemiği ile 7 dişi kırılan, yumuşak doku travması oluşan, akciğerlerinde kimyasal maddeye bağlı olarak yanık ve yırtıklar meydana gelen Çakır, bugün 46 günlük tedavinin ardından taburcu edildi. Uzun süre yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Çakır, plastik cerrahi bölümünde 2 büyük operasyon geçirdi, yanık tedavisi gördü. Çakır’ın yüzüne titanyumdan oluşan yapay kemik yerleştirildi. Taburcu edilen Çakır ve DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, DEÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Caner Çavdar ve Göztepe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sepil’in katılımıyla basın toplantısı düzenledi. Zorlu bir süreci geride bıraktığını ifade eden Çakır, “Yüzümde yanıklar vardı. Zor zamanlar geçirdim, çok şükür toparlandım. Sağ olsun Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanemiz, başhekimimiz, doktorlarımız çok ilgi alaka gösterdi. Onlar sayesinde toparlandım. Tedavi sürecim devam edecek. İnşallah çok daha iyi olacağım” dedi.

“AİLESİ HEP YANINDA OLDU”

Çakır’ın ardından söz alan DEÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Caner Çavdar, “Mehmet Bey’in yüzündeki ve akciğerindeki travma ve yanıklarıyla ilgili birçok tedavi uygulandı. Burada özellikle ekip ruhunu görüyorum. Tüm ana bilim dallarıyla, idare personeliyle ve rektörümüzün katkılarıyla çok iyi bir ekip çalışması gerçekleştirdik. Mehmet Bey’in ailesi onun hep yanındaydı, 35 yıllık arkadaşları hep ona destek oldu. Aile kavramının ne kadar önemli olduğunu gördüm. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

“MEHMET ÇAKIR ARTIK BENİM AİLEMDEN BİRİ”

Göztepe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sepil ise çok zorlu bir süreç yaşadıklarını belirtip, “Bundan 46 gün önce hastaneye geldiğimizde taraftarımızın bu kadar hızlı iyileşebileceğini sanmıyorduk. Oldukça hasar almış bir vücutla buraya getirildi. Ben samimi olarak Türk tıbbına çok inanıyorum. Bunun çok güzel bir örneği yaşandı. Her bölümüyle Çakır’ın tedavisi yapıldı. Çok büyük bir iş birliği ve disiplinle kısa sürede bu noktaya gelindi. Mehmet Çakır artık benim ailemden biri. Hep onun yanında olacağız. Bu olay çok talihsiz bir olaydı ama bitti. Bundan sonra böyle talihsizlikler yaşamak istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

“BÜYÜK MUTLULUK YAŞIYORUZ”

Son olarak söz alan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar da Çakır’ı sağlıklı bir şekilde gördükleri için büyük mutluluk yaşadıklarını dile getirdi. Çakır’ın 27 Kasım 2022 tarihinde hastaneye geldiğini hatırlatan Hotar, “Mehmet Çakır arkadaşımız bir spor karşılaşması izlemek için stada geldi. Bir spor karşılaşması sportmenlik ve centilmenlik gibi sporla paralel giden yakıştırmalara sahne olmalıydı. Ancak maalesef çok talihsiz bir olay yaşandı. Çakır kardeşimiz çok ciddi ve ağır yaralı bir şekilde; ağzında işaret fişeği patlamış bir şekilde acilimize getirildi. O süreçten sonra doktorlarımızın olağanüstü bir çabası oldu ve aynı zamanda da başarısı oldu” açıklamalarında bulundu.

“BÜYÜK KORKU YAŞAMIŞTIK”

Çakır’a acilde öncelikle gerekli müdahalelerin yapıldığını ifade eden Prof. Dr. Hotar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çakır kardeşimiz ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi gördü. Daha sonra ise fizik tedavi gerçekleştirildi. Estetik ve plastik cerrahi derken ilgili tüm birim hocalarımız çok hızla vaziyet alıp, hastamıza müdahale etti. Mehmet Çakır kardeşimiz 46 gün gibi bir süre içinde taburcu oldu. Biz ilk haberi aldığımızda çok daha kötü bir sonuçla karşılaşabiliriz diye düşündük, büyük korku yaşadık. Bugün çok mutluyuz. Kendisini sağlıklı ve ufak bir tedavi süreciyle buradan uğurluyoruz. Çenesinde ve dişlerinde sorunlar var, tam olarak iyileşmesi de 6 aylık bir süreç alacak. Burada kendisinin gayreti de çok önemliydi. Moralini hiç bozmadı. Hayata tutunmasıyla bir örnek oluşturdu. Doktorları ve sağlık personelini dinlemekle de bir örnek teşkil etti. Biz bundan sonraki süreçte sporda ya da herhangi bir etkinlikte bu tarz olayların yaşanmasını istemeyiz.”

FORMA VE KAZAK HEDİYE EDİLDİ

Basın toplantısının ardından Prof. Dr. Hotar, Çakır’a Dokuz Eylül Üniversitesi’nin adının yazılı olduğu bir kazak hediye etti. Sepil ise Göztepe adına Çakır’a çiçek ve adının yazılı olduğu formayı takdim etti. Sepil, ayrıca Prof. Dr. Hotar’a da yine adının yazılı olduğu Göztepe forması verdi. (DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

– Çakır’ın hastaneden taburcu edilmesi

– Açıklamalar

– Genel detaylar

FOTOĞRAFLI

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