Olaylı derbide yaralanan Göztepe taraftarı, polise şikayetçi oldu

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Davut CAN- Tolga TAHÇI/ İZMİR, (DHA)- İZMİR’deki Göztepe-Altay derbisinde Furkan Ersanlı tarafından atılan işaret fişeğiyle yaralanan Göztepe taraftarı Mehmet Çakır, hastanede polise ifade verdiği ifadede, olaya karışanlardan şikayetçi oldu.

Gürsel Aksel Stadı’nda geçen pazar günü oynanan derbide Furkan Ersanlı’nın attığı işaret fişeğiyle yaralanan Göztepe taraftarı Mehmet Çakır, perşembe günü tedavi gördüğü Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ndeki yoğun bakımdan çıktı. Servisteki odasına alınan Çakır, polise ilk ifadesini verdi. Maça arkadaşlarıyla gittiğini belirten Çakır’ın, Altay tribünlerinde patlama sesi duyup sis bulutunu gördükten sonra yüzündeki acıyla kendisinden geçtiğini söylediği öğrenildi. Çakır, olaya karışanlardan davacı ve şikayetçi olduğunu da söyledi. (DHA)

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