Olaylar, olaylar, olaylar…

Yine çok yoğun olayları içinde barındıran bir haftayı geride bıraktık. Hiç tartışmasız bunların en önemlisi, Paris Saint Germain (PSG) Başakşehir maçında yaşanan olaylardı. Şampiyonlar Ligi H Grubu son maçında, Fransa deplasmanında Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu yardımcı antrenör Pierre Webo’ya, ‘Negro’ yani ‘zenci’ diyerek, ırkçı bir söylemde bulundu. Bu durumu protesto eden Başakşehir’in tepkisine PSG de eşlik ederek, birlikte sahadan çekildiler.

Buradan iki takımı da yürekten alkışlıyorum. Bu çağda ırkçılık söylemlerinde bulunma gafletindeki hakemi de en ağır bir biçimde kınıyorum.

Önce maçın dördüncü hakemini değiştirmeyi öneren, sonrasında ise dört hakemi de değiştirerek ertesi akşam maçın oynanacağını açıklayan ve Webo’nun kırmızı kartını da iptal eden UEFA da aynı alkışlardan nasibini almalı tabi ki.

Maça 13. dakikadan başlayan iki takım futbolcularının ve hakemlerin orta yuvarlaktaki ırkçılık karşıtı verdiği görüntüyü izleyip de etkilenmeyen bir insan olabileceğini de kesinlikle düşünemiyorum.

Bu olay ve Başakşehir dünya futbol tarihine tam anlamıyla kazındı. Aradan yıllar geçse bile asla unutulmayacak.

Evet, Başakşehir’in prestij için çıktığı maçta farklı kaybetmesinin ardından elenmesi, Demir Grup Sivasspor’un da kendisinden daha güçlü olmayan Maccabi Tel Aviv önünde yenilmesi sonucunda Avrupa’da takımımız kalmadı.

Sezona Başakşehir’i Şampiyonlar Ligi’ne direkt, Beşiktaş’ı ise ön eleme turundan, Sivasspor’u UEFA Avrupa Ligi gruplarına direkt Aytemiz Alanyaspor ve Galatasaray’ı ise ön eleme turundan gönderen ülkemizin maalesef yeni yılda Avrupa’da takımı kalmamış oldu.

Son yıllarda yaşadığımız düşüş, bizi bir sonraki sezon yani 2022–23 sezonunda Şampiyonlar Ligi’ne direkt takım gönderememe durumuna getirdi. Milli takımımızın Avrupa Uluslar Ligi’nde bir alt kategoriye düşüşünü de eklersek gerilememizin boyutu sanırım gözler önüne daha net bir biçimde serilecektir.

Bu arada, Katar’da düzenlenecek olan 2022 Dünya Şampiyonası G Grubu’na ikinci torbadan giren Ay Yıldızlılar, Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık’la mücadele edecek.

Görünüşte nispeten iyi sayılabilecek rakiplerle eşleşen takımımızın sergileyeceği performansı şimdiden merak ediyorum doğrusu.

Konuyu özetlemek gerekirse, çok iyi bir jenerasyon yakalayan Milli Takımımızın ve oldukça iyi kadrolara sahip olan kulüp takımlarımızın aldığı bu başarısızlıkla geldiğimiz bu noktadan, yine aynı unsurlarla çıkmamız gerekiyor. Hem de olabildiğince çabuk…

Kalın sağlıcakla.