Okutucu:”Aşı kalp hastalıklarını artırmaz”

Korona Virüs Salgını kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti tarafından geliştirilen aşı yakın zamanda ülkemizde olacak. Ancak aşı gelmeden bazı dedikodular ortaya atıldı. Bu konuda gazetemize bilgi veren Doç. Dr. Sercan Okutucu, aşının önemine vurgu yaptı.

Özgür ALTIN/ANKARA

Korona Virüs Salgınına karşı geliştirilen aşının kalp hastalarına zarar verdiği veya yan etkiler yaptığı iddia edildi. İddialara açıklık getiren Okutucu aşının hiçbir zararının olmadığına vurgu yaptı. Okutucu: “ Kalp krizi ya da diğer kalp hastalıklarını artırdığına ilişkin herhangi bir veri bulunmamaktadır.” dedi.

VERİ YOK

Kalp rahatsızlıkları olanların bu aşı ile yan etkilere maruz kalacakları tartışmalara neden olmakta, Okutucu bu konu hakkında açıklamalarda bulundu. Okutucu: “ Tüm Dünya, ölümcül Korona Virüs’e çare bulmak için yarış içinde. Salgından çıkışın umudu olan aşı çalışmalarında da önemli mesafeler kaydedildi. Türkiye’ye 11 Aralık’tan sonra gelmesi planlanan Çinli SinoVac firmasının geliştirdiği CoronaVac aşısının yan etki konusunda faz-1 ve faz-2 çalışmalarına ait verileri var. Ancak genel anlamda inaktif aşılara baktığımızda, aktif aşılara göre yan etkilerinin daha az olduğunu görürüz. Çünkü inaktif aşılarda vatandaşlara ölü virüs verilir. Diğer yandan inaktif aşılarda oluşan bağışıklık aktif aşılara göre daha kısa sürelidir. İnaktif aşılar en eski aşı geliştirme tekniklerinden biridir, çünkü kolay yapılır. Virüsü bir yerde çoğaltıp kimyasal bir madde ya da ısı ile öldürürsünüz sonra insanlara enjekte edersiniz. Eldeki verilere göre ve insanlar üzerinde yapılan denemelerde ölümcül bir yan etkisi olmadığı kabul ediliyor.” dedi.

Kalp hastalarının yan etkilere maruz kalabileceği iddialarına da değinen Okutucu sözlerine şöyle devam etti; “Ara değerlendirme raporuna göre aşı yapılan kişilerin %7,5’inde yorgunluk, %3,5’inde baş ağrısı, %3’ünde kas ağrısı, %3’ünde ateş, %2,5’inde ise enjeksiyon yerinde ağrı gibi çok da önemli olmayan yan etkiler tespit edilmiştir. Ayrıca kalp krizi ya da diğer kalp hastalıklarını artırdığında ilişkin herhangi bir veri bulunmamaktadır.”

SALGIN KALP HASTALARI İÇİN KRİTİK

Tüm insanların bu pandemi de risk grubunda olduğunu hatırlatan Okutucu, kalp ve damar rahatsızlıkları olanlar içinde önemli bir durumun söz konusu olduğunu vurguladı. Okutucu: “ Korona Virüs salgını tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor. Bugün itibariyle Dünya genelinde vaka sayısı 70 milyona yaklaştı ve virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1.5 milyonun üzerindedir. Artan vaka sayıları kalp hastalıkları açısından da çok önemli bir konu. Korona Virüs enfeksiyonu kalp hastalığı olan kişilerde daha ağır ve ölümcül seyreder. Kalp hastalığı olan kişilerde Korona Virüs damar içi iltihap sürecini arttırarak damar içi pıhtı oluşması, yeni kalp krizlerini tetiklemesi gibi yollarla ölümlere neden olabilir. Buna ek olarak Covid-19 önceden kalp hastalığı olmayan kişilerde de, kalp damarlarının içinde iltihabi süreç veya kalp kaslarında iltihabi süreç olan miyokardit dediğimiz hastalıkları tetiklemek yoluyla da kalp hastalığına neden olabilir.” dedi.

Korona sonrası sendroma da değinen Okutucu şunlara dikkat çekti; “ Önemli bir miktar olguda da çeşitli ritim bozuklukları gözlenebilir. Ayrıca son zamanlarda Korona Virüs enfeksiyonu geçiren insanlarda Korona Sonrası Sendrom denilen bir durum da gözlenebiliyor. Korona Sonrası Sendromda çeşitli kalp hastalıkları ve ritim bozukluklarının bulgularını görebiliyoruz.”

AŞI OLMALI MI?

Kalp damar rahatsızlığı olanların aşı olmaması yönünde yayılan yanlış bilgilere de değinen Okutucu şunları aktardı; “ Virüsün şimdiye kadar ne kadar çok insanı hastalandırdığını ve ölümüne neden olduğunu gördük. Maalesef tedavi için elimizde etkili ilaçlar da yok. O nedenle sadece kendimiz için değil, riskli yakınlarımız için bile aşı olarak, hiç hastalanmamak ve bulaştırmamak şu an için en iyi seçenek. Kalp damar rahatsızlığı olanların Korona Virüs enfeksiyonu açısından riskli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle kalp damar hastalığı olanların öncelikli olarak aşı olması gerekmektedir. Ayrıca bu kişilere hastalığı bulaştırma potansiyeli olan kişilerin de aşı olması gerekir.”

Aşı olmanın önemine dikkat çeken Okutucu olmak istemeyenlere ise uyarılarda bulundu. Okutucu: “Birçok insan heyecanla Korona Virüs aşısını bekliyor olsa da hızlı bir şekilde geliştirilen aşıya güvenmediği veya aşı karşıtı olduğu için aşı olmak istemeyen de bir o kadar insan mevcut. Anketlere göre insanların yaklaşık yarısı aşı olmak istemiyor. Hükümetimiz aşılanmanın zorunlu olmayacağını açıkladı. Sadece riskli hastalarla yakın mesafede çalışan sağlık sektöründe çalışanlar için zorunlu olması planlanıyor. Aşı olmak istemeyen 65 yaş üstü vatandaşlar ile kalp damar rahatsızlığı olanlara yüksek riskli grupta olduklarını ve aşı olmalarının kendileri açısından iyi olacağını hatırlatmak isterim. Buna rağmen aşı olmak istemeyenler Covid-19’a karşı iyi bir şekilde korunmalıdırlar. Maske takmaları, sosyal mesafe ve hijyen koşullarına dikkat etmeleri çok önemlidir. Hastaların ilaçlarını aksatmadan kullanmaları gerekmektedir. Sık sık elleri yıkamak çok önem kazanmaktadır. Bağışıklık sistemini güçlü tutmak için düzenli uyku, sağlıklı beslenme, aşırı alkol tüketimini azaltma, sigaradan kurtulmak ve düzenli egzersiz yapmak çok önemlidir.” ifade etti.

Sokağa çıkmanın kısıtlandığı dönemlerde evde yanlış beslenme sonucu bazı sorunlarla karşı karşıya kalındığını ifade eden Okutucu sözlerine şöyle devam etti; “ Korona Virüs salgınının tüm toplumun yaşam tarzı alışkanlıklarını değiştirmesi, toplumun tedbir amacıyla evlere kapanması ve hareketlerinin kısıtlanmasıyla eskisi kadar aktif bir yaşam sürmek güçleşti. Kısıtlamalar nedeniyle evde kalmak zorunda kalan kişiler özellikle de yaşlı hastalarımız hareketsizlik ve yanlış beslenme sonucu obezite sorunuyla karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenle alınabilecek önlemlerin başında egzersiz gelmektedir. Doğru bir şekilde yapılan egzersiz, kalp ve damar hastalıklarının gelişme riskini önemli oranda azaltmakta, diyabet ve obezite ile mücadelede önemli bir yer tutmaktadır. Avrupa Kardiyoloji Derneği’nin 2020 yılındaki önerilerine göre tüm sağlıklı erişkinlerde haftada en az 150 dakikalık orta yoğunlukta bir egzersiz yapılmalıdır. Bu sürenin haftada 4-5 güne bölünmesi tercihen haftanın her gününe yayılması önerilir. Evde yapılacak egzersizler ile fiziksel performans geliştirilebilir, kan dolaşımı artırılabilir, akciğer kapasitesi genişletilebilir ve psikolojik olarak daha iyi hissedilebilir. Bir süredir hareketsiz olunduğundan, egzersizlere hafif hareketlerle başlanmalı ve kişinin yaş, kas kütlesi ve mevcut kondisyonuna göre hareketler tercih edilmelidir. Ayrıca kesintisiz egzersiz yapmak yerine beşer dakikalık hareketlerden oluşan egzersizler, gün içinde 5-6 kez tekrarlanarak yapılabilir. Bu dönemde obezite ile mücadele de ikinci önemli bir yolu da beslenme alışkanlıklarımız düzen sokmaktır.”

Sağlıklı beslenmenin önemine vurgu yapan Okutucu şunlara dikkat çekti; “ Sağlıklı beslenmek kalp damar hastalıklarını önlemenin en etkili yollarından biridir. İnsanlar sağlıklı bir beslenme tarzı geliştirmeli ve bunu hayat boyu devam ettirmelidirler. Kalp sağlığını korumak için herkesin uygulaması gereken bazı temel prensipler vardır. Sağlıklı bir kalbe sahip olmak için porsiyonlarımızı abartmayıp kilo almamalıyız. Aşırı şeker ve tuz tüketmemiz gerekir. İşlenmiş, kızartılmış ve yağlı gıdalardan uzak durmalıyız. Sebze, meyve, zeytinyağı ve balık tüketimini kilo almayacak miktarda artırmalıyız. Şeker ve şekerli besinlerin fazla miktarda tüketimi aşırı enerji alımına neden olur. Bu da vücut ağırlığının artması demektir. Ayrıca bütün vücutta bulunan tüm hücrelerin suya ihtiyacı olduğu unutulmamalı; günlük 2-2,5 litre su tüketilmelidir. Yeterli su tüketimi bazal metabolizmamızda yüzde 10’luk bir artış oluşturarak kilo almamızı engeller.”

GELİŞTİRİLEN AŞILARA DEĞİNDİ

Çin Halk Cumhuriyeti’nde geliştirilen aşıya karşı vatandaşların kalite ve güven problemi hakkında da bilgi veren Okutucu sözlerine şöyle devam etti; “ Şu anda henüz ruhsatlanmamış ama faz 3 çalışmaları tamamlanmak üzere olan birkaç aşı var. Biri Çin’in inaktif yani ölü virüs aşısı, diğeri Almanya’nın ve Amerika’nın m-RNA aşısı ve bir diğeri İngiltere’nin Adenovirüs vektörlü aşısı. Çin’de üretilen aşı bilinen en eski yöntemle, yani ölü virüs kullanılarak yapılmış aşı, genel anlamda güvenilirlik sorunu yok ancak faz 3 çalışmaları yayınlanmadığından henüz etkinliği konusunda bilgimiz yok. Almanya’da üretilen m-RNA aşısı, daha önce kanser aşılarında denenmiş bir yöntemle, yani haberci gene virüsün bir proteini yüklenerek vücuda veriliyor, vücut sanki virüsle karşılaşmış gibi bağışıklık hücresi üretiyor. Faz 3 çalışma sonuçlarında yüzde 95 oranında etkin bulundu, güvenilir olduğu kolda ağrı ve hafif ateş dışında ciddi yan etkisi olmadığı görüldü. İngiltere’nin aşısında bazı nörolojik yan etkilere 2 hastada rastlandı ancak bunların aşı ile ilişkili olmadığı söylendi. Bunun dışında kolda ağrı, hafif ateş, halsizlik gibi basit yan etkiler görüldü.”

Yerli aşı çalışmalarına da değinen Okutucu, yerli aşının önemine vurgu yaptı. Okutucu: “ Türkiye’de yerli aşı çalışmaları sürüyor ve yakın zamanda ikinci faz çalışmalarına başlanması planlanıyor. Aşı adayları geliştirmeye çalışan ender ülkelerden biriyiz. Bu aşılarda bir tanesi klinik öncesini başarıyla tamamlamış ve gönüllüler üzerinde uygulanmaya başlanmıştır. Yerli aşının geliştirilmesi ilk dönemdeki aşı ihtiyacımızı rahatça karşılamak, yeni dozlar gerektiğinde aşıyı temin edebilmek ve bu açıdan bağımsız olabilmek için çok önemlidir.” dedi.