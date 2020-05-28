Bir yandan eğitim teşvik edilirken diğer yandan ekonomik ve çeşitli nedenlerle af beklentisi içerisinde olan öğrencilerin çağrılarına kulak verilmelidir. Mahkumlar için çıkarılan af yasası, okumak isteyen gençler içinde çıkarılmalıdır.

Koronavirüs nedeni ile uzaktan eğitime dönüştürülen Eylül ayında başlayacak olan, yeni eğitim öğretim yılında denk gelecek şekilde öğrenci affı getirilmeli. Ekonomik ve başka nedenlerden dolayı okullarına ara veren öğrencilere eğitim için yeni bir şans verilmelidir. İstanbul Üniversitesi Türk Dili Edebiyat Bölümü 3. sınıf öğrencisinin ‘ Cebimde 1 lira kaldı, yemek param yok tweetinden sonra intihar etmişti. Yoksul öğrenciler için yeterli düzeyde ekonomik iyileştirmeler yapılmalıdır.

Af çalışması olacak mı?

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yüksek öğretim kurumlarında değişik nedenlerle öğrencilik haklarını kaybedenlerin af talebini, Meclis gündemine getirdi. Mayıs 2019 dan beri başarısızlık, disiplin , yurt içi/ yurt dışı kayıt dondurma ve çeşitli nedenlerle kaydı silinen öğrenci sayısının 481 bin 237 ulaştı. Aynı zamanda öğrenci affı olup olmayacağına dair yetkili makamlardan bir açıklamanın yapılmadığını da dile getiren Gürer:’ Sorun geçen sürede daha da derinleşti. TBMM Başkanlığına verdiğim kanun teklifinde ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimini tamamlayamamış, azami süre engeline takılmış, eğitimi yarıda kalmış veya farklı nedenlerden dolayı üniversiteye kayıtlı olsalar da eğitime başlayamamış öğrencilere af getirilmesini istedim. Eğitim döneminin sonuna geldik ve binlerce öğrencinin af beklentisi de devam ediyor. Üniversite eğitimine ermek kolay değil. Bu hakkı kazanıp bir nedenle kaybeden ve pişman olanlara bir kez daha af getirip üniversiteye dönmeleri sağlanmalıdır” diye konuştu.

Kapsamlı bir öğrenci affının gündemde olup olmayacağına dair talebini meclise taşıyan Gürer. Koronavirüs salgını sonrasında, okullarda kamuoyunun beklentisi haline gelen, sağlık personeli görevlendirmesi talebinide gündeme getirdi.

Af beklentisi içerisinde olan eğitimlerine kaldıkları yerden devam edip diploma sahibi olmak isteyen gençler affedilmelidir.

Onca yıl dirsek çürütülerek eğitim için harcanan zaman ve emek maalesef yetmiyor. Asıl mesele üniversiteyi kazandıktan sonra başlıyor. Düşük ekonomik gelirlere sahip olan öğrenciler aldıkları burslar ve krediler yeterli gelmiyor. Yurt ücreti, yol ve yemek parası veya yüksek ücretlere rağmen ev tutmak zorunda kalan azımsanmayacak sayıda öğrenci bulunuyor. Hayat pahalılığının her gün giderek artığı göz önüne alınmalıdır. Bir yandan okumak diğer yandan ekonomik zorluklarla mücadele eden öğrenciler çok düşük ücretler karşılığında sigortasız şekilde çalıştırılıp emekleri sömürülüyor.

öncelik gençler olmalı

Ülkemiz nüfusunun büyük bir çoğunluğunu oluşturan gençler işsizlik ve istihdam sorunu ile uğraşıyor. Gençler, ailelerinin ekonomik gelirinden bağımsız şekilde düşünülmemelidir.

Öğrencilerin eğitime devam ederken yaşaya bileceği ekonomik sorunlar göz önüne getirilmeli çözümler geliştirilmelidir.

Bir yandan eğitimi teşvik edilirken diğer yandan ekonomik ve çeşitli nedenlerle af beklentisi içerisinde olan öğrencilerin çağrılarına kulak verilmelidir. Mahkumlar için çıkarılan af yasası okumak isteyen gençler içinde çıkarılmalıdır.

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