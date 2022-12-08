OKULLARDA “SIFIR ATIK” EĞİTİMLERİ SÜRÜYOR

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Kahramankazan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Kahramankazan’daki okullarda “Sıfır Atık” eğitimleri vermeye başladı. Tüm atıkların dönüştürüldüğü bir ilçe olma amacıyla yapılacak olan çevre bilinci ve geri dönüşüm eğitimleri okullarda verilmeye başlandı.

Kahramankazan Belediyesi, ilçede yaptığı birçok yatırım ve faaliyetle büyüyen ve üreten ilçe olma yolunda ciddi adımlar atarken aynı zamanda üreten bir ilçe olmanın ortaya çıkaracağı çevresel sorunları da göz ardı etmiyor. Kahramankazan’ın tarım kenti olmasının dışında aynı zamanda bir sanayi şehri de olması, ilçede çevre bilinci ve geri dönüşüme gösterilecek önemin en büyük nedenleri arasında yer alıyor. Bu kapsamda geri dönüşümle ilgili çalışmalarını yürütürken tüm atıkların dönüştürüldüğü bir ilçe olma amacıyla hareket eden Kahramankazan Belediyesi, bu konuda eksikleri gidermek ve gereken yatırımları ilçeye kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.