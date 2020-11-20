‘Okullar, önlemlere destek için kapatıldı’

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüs salgınına karşı alınan son tedbirleri anlattı. İlhan, “Tedbirleri iki aşama olarak düşünmek gerek. Bir tanesi, en çok bulaştığı yerleri kısıtlamak; lokantalar, restoranlar, sosyal alanlar gibi. Kararın ikinci kısmı ise risk gruplarını engellemek. İki bileşeni var; çok bulaşan yerler, çok riskli gruplar. O kadar riskli olmamakla birlikle önlemlere destek olması amacıyla okulların da kapatılması söz konusu oldu” dedi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüs salgınının yayılmasına karşı alınan son tedbirlerin detaylarını DHA’ya anlattı. Prof. Dr. İlhan, alınan kararların virüsün en çok bulaştığı noktalara yönelik olduğunu söyledi. Son tedbirleri iki aşama olarak düşünmek gerektiğini vurgulayan İlhan, “Bir tanesi en çok bulaştığı yerleri kısıtlamak; lokantalar, restoranlar, sosyal alanlar gibi. Kararın ikinci kısmı ise risk gruplarını engellemek. İki bileşeni var; çok bulaşan yerler, çok riskli gruplar. Büyükler ile ilgili kısıtlama; büyükler hastalığa yakalanınca daha çok vefat ediyorlar. Gençler ile ilgili; onlar dışarıda daha çok bulunuyorlar, virüsü daha çok taşıyorlar, enfeksiyon kaynağı oluyorlar. Bu iki aşamada, baktığımızda şu anda bu kısıtlamalar uygun gibi. Tabi kurallara uyulmaz, rakamlar daha da yükselirse daha fazlası da düşünülebilir” dedi.

‘OKULLARIN KAPATILMASINDAKİ AMAÇ, ÖNLEMLERE DESTEK OLMASI’

Prof. Dr. İlhan, kısıtlamaların detaylarını aktararak, “Önlemler aslında kademe kademe. Geldiğimiz noktada hafta sonu sokağa çıkma saatlerinin kısıtlanması ile beraber akşam kabalığın engellenmesi amaçlanıyor. Kalabalık restoranlar ve sosyal alanlarda olduğu için buradaki bulaş engelleniyor. Restoranların, kafelerin paket servis yapması ile dışarıdaki bulaş engellenmeye çalışılıyor. Büyüklerin, çocukların kısıtlı zamanda çıkması ile bu risk gruplarının engellenmesi yoluna gidiliyor. Okulların aralık sonuna kadar kapatılıp online eğitimin devam edilmesi ile beraber belli bir aşamada kontrol söz konusu. Yine dikkat ederseniz hep virüsün ortaya çıkabileceği kaynakların bertaraf edilmesi söz konusu. O kadar riskli olmamakla birlikle önlemlere destek olması amacıyla okulların da kapatılması söz konusu oldu, online eğitime devam edecekler. Böyle bakarsak belli bir kademeleştirme var. Bundan sonra ne olabilir; hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içine de uygulanabilir. Gençler ve büyükler için tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması olabilir, rakamlar çok yükselirse. İller arası dolaşım kısıtlaması olabilir” diye konuştu.

‘KARARIN ARALIK BAŞI, YIL SONU HESAPLANARAK ALINDIĞI DÜŞÜNCESİNDEYİM’

1-15 günde koronavirüs bulaşı olduğunu belirten Prof. Dr. İlhan, şöyle konuştu:

“15 günü düşünelim, aralık başı olacak, yılbaşına kadar 3 kez dönecek gibi düşünelim. Kararın aralık başı, yıl sonu hesaplanarak alındığı düşüncesindeyim. Okullar için de aynı şey söz konusu. Bu süre zarfında önümüzdeki 15 günde sabit gitme, sonra aşağı doğru yönelme, ikinci 15 günde daha aşağı doğru yönelme, üçüncüde daha da aşağı yönelme olursa elbette ona göre kararlar tekrar gözden geçirilir. Daha sertleştirilebilir, süreç beklemeden de sertleştirilebilir olumsuz gidiyorsa ya da daha da gevşetme yoluna gidilebilir.”

‘İLLER ARASI KISITLAMAYA GEREK YOK’

Prof. Dr. İlhan, iller arası kısıtlamanın gündeme gelmeme nedenine ilişkin, “İller arası dolaşım ticari dolaşım dışında çok da fazla yok. Turizm mevsimi değil, havalar soğudu, insanlar gezmeye, Anadolu’ya ya da deniz kenarına gitmiyor. Mart- nisanda okullar kapatılınca pek çok kişi memlekete gitti, tatil beldesine gitti. Şu anda böyle bir dolaşım riski söz konusu olmadığı için iller arası kısıtlamaya şu an için gereksinim yok gibi görünüyor. Rakamlar çok artar 5 bin küsuru geçersek tabi ki böyle bir kısıtlama da gelebilir, hastaların çok olduğu yerler için” dedi.