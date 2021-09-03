Okullar açılırken velilerin zor sınavı

Türkiye’de toplumun büyük bir kesiminde görülen eşitsizlikler salgın sürecinde eğitim alanında kendini daha da hissettirdi.

Eğitim uzmanlarına göre, ülkemizde uygulanan eğitim sistemi öğrenciler arasında fırsat eşitsizliğine yol açıyor. Maddi durumu kötü olan öğrenciler eğitim imkanlarına ulaşmakta zorlanırken maddi durumu iyi olan ailelerin çocukları her türlü imkana erişebiliyor. Dar gelirli ailelerin sahip olamadıkları teknolojik olanaklar Pandemi döneminde bu sorunun artarak devam etmesine yol açtı.

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Yaklaşık 18 milyon öğrenci için yüz yüze eğitim 6 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler ve aileleri okulların açılması öncesi yoğun bir alışveriş telaşına girdi. Okulların açılmasına sayılı günler kala aileler kesenin ağzını açmaya başladı. Okul masrafları el yakarken, kırtasiye sektörü bu yıl okula başlama maliyetinin 500 lira civarında olacağını hesapladı. Açıklanan bu rakam tüketicilerin yaptıkları tercihlere göre değişiklik gösteriyor.

Bütçenin yanı sıra güvenilir ürün almanın da önemine değinen sektör temsilcileri, velileri merdiven altı ve sahte ürünlere karşı uyarıyor. Kırtasiye malzemelerinin seçiminde hassas olunması, kırtasiye malzemelerinin mutlaka güvenilebilir bir kırtasiyeci ya da kitabevinden alınması gerektiğini belirterek “Satın alınan ürünlerde, oyuncak sınıfına giren boya kalemi, keçeli kalem, pastel boya, suluboya, guvaş boya, parmak boyası, oyun hamuru gibi ürünlerde standartlara uygunluğu gösteren “EN 71 Standardına Uygundur” ifadesi aranmalıdır. Mataralar ve beslenme çantalarının plastik olmamasına özen gösterilmeli kokulu ve boyalı ürünlerden kaçınılmalıdır. Ürün üzerinde “Solvent içermeyen su bazlıdır” uyarıları olan ürünler alınarak, ürünün özelliklerini içeren etiket ürün üzerinde olmalı” uyarısı yapıyor

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba Okul defteri, Okul Çantası gibi ürünleri TÜİK verileri ile de kıyasladığı. Ankara’daki kırtasiyelerden alarak yaptığı fiyat derlemesinde ilginç sonuçları ortaya koyarken, okulların tekrar açılacak olması ile birlikte, okul araç ve gereçlerinde yaşanan artışlar gözden kaçmadı.

Ağbaba’nın kırtasiyelerden aldığı fiyat listeleri ve TÜİK verilerinde yer alan kırtasiye ürünlerinin fiyatlarının,2 yıl öncesine göre bugün fahiş artışların yaşandığı görülüyor.

Kırtasiye ürünlerindeki bu fiyat derlemelerine hep birlikte bakalım

Farklı markalardaki ürünlerin farklı fiyatlarının asgari oranı temel alındığında, bir adet silginin fiyatında 2 yıl öncesine göre yüzde 74, kurşun kalemin fiyatında yüzde 70, resim boyalarının fiyatında ise yüzde 41 oranında artış olduğu gözlemleniyor.

Bu yıl sadece 12 kalem kırtasiye ürünlerine ödenmesi gereken tutar ortalama 515 TL iken iki yıl öncesine göre bu tutar yine ortalama 378 TL idi.

Bu yıl asgari ücretli bir çalışanın maaşının 5’te biri, bir çocuğunun okullarda kullanması gereken zorunlu araç ve gereçlere gitmektedir. Bu masraf arasında ise okul servis ücretleri ve okul kıyafetleri yer almıyor.

Açlık sınırının altında ücret alan dar gelirli ailelerin omuzuna bir de eğitim giderleri yüklenince uzaktan eğitim sürecinde yaşadığı ekonomik sıkıntıları şimdi de yüz yüze eğitimde de yaşamaya başladı. İktidar hiç olmazsa dar gelirli ailelerin omuzundaki bu yükü hafifletmek için okul ve kırtasiye masraflarını dar gelirli ailelere bedava vermelidir