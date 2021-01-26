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Okuldan musluk bataryası çalan şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te girdiği okuldan 25 musluk bataryası çalan hırsızlık şüphelisi, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı. Şüpheli mahkemece tutuklandı.
Alpaslan Mahallesi’nde bulunan bir okuldaki 25 musluğun bataryası çalındı. Durumu fark eden okul yönetimi, polise ihbarda bulundu. Ekipler hırsızlık şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı. Okulun güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelisinin Y.Y. olduğunu saptadı. Adresine düzenlenen operasyonla yakalanan Y.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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